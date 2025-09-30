Mbappé brilla en la goleada del Real Madrid en Champions
El Real Madrid cumplió con autoridad en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League al golear 5-0 al Kairat Almaty como visitante. El protagonista absoluto del encuentro fue Kylian Mbappé, quien firmó un espectacular hat-trick para liderar la contundente victoria del conjunto merengue.
El equipo kazajo sorprendió con un inicio enérgico, pero fue el francés quien abrió el marcador al minuto 26 desde el punto penal. En la segunda mitad, amplió la ventaja con una gran acción individual tras una larga carrera al 52’ y selló su tercera anotación con un potente disparo desde la media luna al minuto 73.
A la fiesta de goles se sumaron Eduardo Camavinga, quien anotó de cabeza al 83’, y Brahim Díaz, que cerró la cuenta en el tiempo añadido (90+3), firmando así la “manita” para el conjunto blanco.
Esta victoria representa un importante impulso para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, luego de la dolorosa derrota sufrida el fin de semana en LaLiga ante el Atlético de Madrid (5-2). Con este triunfo, el Real Madrid mantiene su paso perfecto en la Champions League, tras haber debutado con una victoria por 2-1 ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu a mediados de septiembre.
Con seis puntos en dos partidos, el conjunto madrileño se perfila como líder del grupo y refuerza su candidatura como uno de los grandes favoritos para disputar las rondas finales del torneo continental.