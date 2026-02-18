Prestianni y Benfica niegan acusación de racismo contra Vinícius

🗣️ Kylian Mbappé: "El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vini es un mono cinco veces y hay jugadores de su equipo que también lo han escuchado, hoy se han perdido todos los valores del fútbol."



HONOR 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/E4DTTdZcbE