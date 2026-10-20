PSG frena al Barcelona; Liverpool, con remontada de locura y Santi Gimenez se queda en la banca

El PSG derrotó 4-2 al Barcelona en París y el Liverpool remontó un partido espectacular ante el Villarreal para imponerse 4-3 en Anfield, en los dos encuentros que marcaron la jornada del martes en la Champions League. La participación mexicana quedó pendiente: Santiago Giménez permaneció en la banca durante la derrota del Porto por 1-0 ante el PSV.

Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada después de resistir durante más de una hora en el Parque de los Príncipes. El conjunto azulgrana soportó el fuerte inicio del PSG y encontró en Joan García a su principal figura, pero no pudo contener el poder ofensivo del equipo de Luis Enrique durante el cierre.

Désiré Doué abrió el marcador al minuto 38 con un disparo desde la frontal, después de una recuperación del PSG en territorio azulgrana. Barcelona reaccionó en la segunda mitad y Xavi Espart consiguió el empate al 55, justo cuando los visitantes parecían recuperar el control del encuentro.

Lucas Hernández devolvió la ventaja al PSG con un remate de cabeza al 72, pero Lamine Yamal volvió a igualar siete minutos después con una definición que superó a Matvey Safonov. La respuesta francesa fue inmediata: Vitinha marcó el 3-2 al 81 y Fabián Ruiz sentenció al 86. El PSG mantuvo su paso perfecto en la fase liga, mientras que el Barcelona perdió por primera vez después de comenzar el torneo con triunfos sobre Feyenoord y Galatasaray.

Liverpool en una remontada de locura

En Anfield se vivió el encuentro más espectacular del día en la victoria por voltereta del Liverpool por 4-3 sobre el Villarreal. El cuadro español sorprendió al Liverpool y tomó una ventaja de dos goles antes de la media hora. Georges Mikautadze aprovechó un error de Virgil van Dijk para marcar al minuto cuatro y Sergi Cardona amplió la diferencia al 29.

Liverpool encontró la reacción antes del descanso. Alexis Mac Allister descontó al 36 y Ronald Araújo empató en el tiempo agregado del primer periodo. El conjunto inglés completó la remontada en la segunda mitad con el segundo tanto de Mac Allister, al 65, y el gol de Florian Wirtz apenas tres minutos después.

Tani Oluwaseyi acercó al Villarreal con el 4-3 al minuto 87, pero el Liverpool protegió la ventaja durante el cierre y consiguió su tercera victoria consecutiva en esta Champions. El equipo de Andoni Iraola volvió a demostrar su capacidad ofensiva, aunque también dejó dudas después de permitir tres goles en casa.

Gimenez, sin minutos en derrota del Porto

La actividad mexicana se concentró en el Estádio do Dragão, donde Santiago Gimenez apareció entre los suplentes del Porto, pero no recibió minutos. Guus Til marcó al 57 el único gol del triunfo del PSV, que aprovechó su superioridad para llevarse los tres puntos de Portugal. El Porto acumuló su tercera derrota consecutiva en esta Champions y continúa sin sumar.

En los demás encuentros, Manchester City goleó 5-1 al AEK de Atenas, mientras que la Roma superó 4-0 al Slovan Bratislava. Napoli protagonizó otra de las grandes historias del día al vencer 4-3 al Bodø/Glimt. Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Sabah con un doblete de Serhou Guirassy, Stuttgart y Atlético de Madrid empataron 1-1, y Fenerbahçe dejó escapar la victoria en el 2-2 frente al Slavia Praga.

Resultados de la jornada:

● Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga

● Sabah 1-2 Borussia Dortmund

● Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid

● Napoli 4-3 Bodø/Glimt

● Porto 0-1 PSV

● Liverpool 4-3 Villarreal

● PSG 4-2 Barcelona

● Roma 4-0 Slovan Bratislava

● Manchester City 5-1 AEK de Atenas