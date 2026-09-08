Real Madrid aprovecha los errores del Inter: Resultados Champions League
El Real Madrid derrotó 2-1 al Inter de Milán en el Bernabéu este martes, en su estreno en la nueva temporada de la Champions League, en un partido en el que le faltó control. Los goles de Kylian Mbappé (14') y Federico Valverde (23') dieron los primeros tres puntos al equipo de Mourinho, que aspira a ganar su primera Champions con el equipo blanco.
El Real Madrid impuso su pegada aprovechando dos errores defensivos de un Inter de Milán valiente, para el que Carlos Augusto recortó distancias (76').
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"Ha sido un partido loco", dijo el técnico del Real Madrid, José Mourinho, a Movistar+, para el que "hemos ganado un partido difícil en circunstancias difíciles". El equipo italiano, al que hace 16 años Mourinho hizo campeón de Europa en ese mismo estadio merengue, comenzó dominando frente a un Real Madrid al que le costó meterse en el partido.
Los hombres de Cristian Chivu presionaban, tocaban y llegaban hasta a dar un par de sustos a los aficionados blancos.
Apenas iniciado el encuentro, Marcus Thuram soltó un disparo a bocajarro que sacó Thibaut Courtois (3'), que diez minutos más tarde sacaba otro disparo de Lautaro Martínez desde la frontal (13').
Del peligro en la portería merengue se pasó al gol en la interista cuando Brahim Díaz robó un balón y metió un pase filtrado al área para que Kylian Mbappé hiciera el 1-0 (14').
Mbappé convirtió así su gol 71 en la competición europea, igualando como quinto mejor goleador de la Champions a Raúl González, tras recibir al inicio del encuentro la Bota de Oro al mejor goleador de la pasada edición del torneo continental.
El francés tendría la ocasión de hacer el segundo en otra gran cabalgada, pero su disparo lo sacó el portero del Inter, Josep Martínez (49).
Un error del guardameta interista al intentar regatear a Valverde al borde del área pequeña supuso el 2-0 para el Real Madrid (23').
Los blancos cedieron el control del juego al Inter, que empezó a llegar a la portería merengue. Courtois despejó un duro disparo de falta de Hakan Calhanoglu (16), antes de sacar otro disparo de Curtis Jones (49).
Courtois fue un muro en el que se estrellaban los intentos italianos hasta que a falta de un cuarto de hora para el final Lautaro Martínez llegó hasta la línea de fondo y metió un balón al centro para que Carlos Augusto hiciera el 2-1 (76').
El gol dio alas al Inter de Milán que se volcó sobre la portería de un Real Madrid, que había tenido más de una ocasión para cerrar el partido sin lograrlo. Brahim había tenido una gran ocasión para poner el tercero al recortar en el área, pero su tiro se fue ligeramente desviado (68).
En un día en que Mourinho tuvo que jugar sin sus centrocampistas sancionados Bernardo Silva, Arda Güller y Eduardo Camavinga, el técnico luso trató de poner algo de control metiendo a Aurélien Tchouaméni, que sale de lesión.
El Real Madrid acabó replegado, aguantando las acometidas del Inter para acabar llevándose su primera victoria en Champions. AFP
Resultados Champions League
- Real Madrid 2-1 Inter de Milán
- Porto 0-2 Manchester City
- Club Brujas 2-3 Aston Villa
- Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
- Lille 2-3 Betis
- AEK 1-0 LASK