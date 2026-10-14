Real Madrid firma una remontada increíble y el PSG exhibe al Manchester City

El Real Madrid convirtió una derrota casi segura en una victoria memorable: perdía 3-1 ante la Roma al minuto 81 y terminó por imponerse 4-3 con tres goles en el cierre. La otra gran imagen de la jornada la dejó el Paris Saint-Germain, que desarmó al Manchester City en el Etihad y lo derrotó 4-2. En Sevilla, el Betis superó 3-2 al Porto en un encuentro que no tuvo el duelo mexicano esperado: Álvaro Fidalgo se quedó en la banca y Santiago Giménez entró al minuto 86 para intentar rescatar el empate.

La noche del Madrid comenzó con muchas dificultades. La Roma encontró espacios, obligó a Thibaut Courtois a intervenir y abrió el marcador con Marten de Roon. Kylian Mbappé respondió poco después, pero el equipo italiano recuperó el control tras el descanso y Donyell Malen marcó dos veces para colocar el 3-1.

Cuando el partido parecía resuelto, las modificaciones de José Mourinho transformaron por completo al conjunto blanco. Carlos Espí aprovechó un rebote para reducir la diferencia al 82, Endrick empató de cabeza dos minutos después y Antonio Rüdiger completó la remontada al 89 en una acción a balón parado. El Madrid anotó tres veces en siete minutos y escapó de Roma con una victoria que parecía imposible.

PSG exhibe al City

En Inglaterra, el PSG ofreció una exhibición ofensiva frente al Manchester City. Désiré Doué y Ousmane Dembélé golpearon en minutos consecutivos, antes de que Vitinha ampliara la ventaja y colocara el 3-0 cuando apenas se había disputado media hora.

Erling Haaland recortó la distancia al comienzo del segundo tiempo, pero Maghnes Akliouche respondió para recuperar los tres goles de ventaja del conjunto francés. El delantero noruego volvió a marcar y dejó el resultado definitivo en 4-2, aunque su doblete no alcanzó para evitar una dura derrota del City ante un PSG que suma seis puntos y diez goles después de sus primeros dos partidos.

Betis remonta a Porto; Santi Gimenez juega 4 minutos y Fidalgo se queda en la banca

El Betis también vivió una noche de remontada. El Porto tomó la ventaja en dos ocasiones, pero el conjunto español reaccionó con anotaciones de Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández e Isco, quien convirtió un penal al minuto 84 para sellar el 3-2.

Álvaro Fidalgo permaneció entre los suplentes y no tuvo participación, por lo que no pudo producirse el esperado enfrentamiento mexicano. Santiago Gimenez sí ingresó al 86 en lugar de Pepê, con el Porto ya en desventaja, para buscar el empate durante los últimos minutos. El delantero mexicano tuvo muy poco tiempo para intervenir y el marcador no volvió a cambiar.

La goleada más amplia de la jornada ocurrió en Birmingham. Aston Villa aplastó 6-0 al Fenerbahçe con dobletes de Nicolas Jackson y Ross Barkley, además de los goles de Johan Manzambi y Tammy Abraham. El cuadro inglés resolvió el encuentro sin conceder oportunidades de reacción y confirmó su gran inicio europeo.

Liverpool también protagonizó un festival ofensivo al vencer 6-3 al LASK en Austria. Bradley Barcola firmó un triplete, mientras que Ronald Araújo, Jeremie Frimpong y Lewis Koumas completaron la cuenta. Los Reds llegaron a tener una ventaja de cuatro goles y resistieron la reacción final del conjunto local.

La gran sorpresa se produjo en Noruega, donde Bodø/Glimt derrotó 1-0 al Borussia Dortmund. Feyenoord se impuso 3-2 al Como en otro de los partidos más cerrados del día, Shakhtar Donetsk venció 3-1 al AEK de Atenas y Stuttgart mantuvo su paso perfecto con un triunfo 3-0 sobre Slovan Bratislava.

La segunda jornada dejó 43 goles en nueve partidos, remontadas, goleadas y resultados inesperados. El Real Madrid sobrevivió a una noche que parecía perdida, el PSG envió una advertencia contundente desde Manchester y el Betis celebró otra victoria europea, aunque Fidalgo y Santiago Giménez no pudieron encontrarse sobre el campo.

Resultados de la jornada:

● Roma 3-4 Real Madrid

● Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain

● Real Betis 3-2 Porto

● Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

● LASK 3-6 Liverpool

● Feyenoord 3-2 Como

● Bodø/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

● Shakhtar Donetsk 3-1 AEK de Atenas

● Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart