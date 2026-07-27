UEFA da a conocer la fecha del sorteo de fase de liga de la Champions League 26/27
Apenas va una semana de que culminó la Copa del Mundo 2026 y ya se empieza a cocinar la próxima temporada dentro del futbol europeo. Entre las competencias del viejo continente destaca la UEFA Champions League, la cual inicia preparaciones para la temporada 26/27 con el anuncio del sorteo de la fase de liga.
La UEFA dio a conocer que será el próximo jueves 27 de agosto cuando se lleve a cabo el sorteo de la Champions League, en donde se añadirán los ganadores de los playoffs a los ya clasificados por sus respectivas ligas.
Por el momento no se dio a conocer el horario oficial, pero sí que se realizará en las instalaciones de la UEFA en Suiza. Uniéndose a las tendencias, el evento será transmitido en vivo y gratis por YouTube.
Sin cambios en su estructura
La competición mantendrá el nuevo formato de la Champions League de las temporadas pasadas con 36 equipos en una fase de liga, para después avanzar a los repechajes y a las instancias eliminatorias en los octavos de final.
La fase de liga consta de ocho partidos por equipo en los que se conocerá a los primeros ocho puestos que pasarán de manera directa a la ronda de octavos. Del noveno al puesto 24 se enfrentarán en una ronda de playoff para definir a los 16 clubes finales.
Por el momento son 27 los equipos clasificados pertenecientes a las ligas mejor posicionadas del torneo. Quien lidera esta etapa es la Premier League, la cual presenta seis equipos ingleses; por detrás está LaLiga de España con cinco participantes.
Los nueve equipos restantes se conocerán en las próximas semanas a través del repechaje. La última etapa previa a la fase de grupos/liga terminará el 26 de agosto, justo un día antes del sorteo.
Por ahora, los bombos del sorteo se encuentran conformados de la siguiente manera:
Bombo 1
- Bayern Múnich
- Real Madrid
- PSG
- Liverpool
- Inter Milán
- Manchester City
- Arsenal
- FC Barcelona
- Atlético de Madrid
Bombo 2
- Borussia Dortmund
- AS Roma
- Sporting Lisboa
- Aston Villa
- FC Porto
- Manchester United
- Club Brujas
- Real Betis
- PSV Eindhoven
Bombo 3
- Feyenoord
- LOSC Lille
- Napoli
- RB Leipzig
- Villarreal
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
- (2 cupos por definir)
Bombo 4
- Como
- RC Lens
- (7 cupos por definir)
¿Cuándo inicia la Champions League 26/27?
El máximo torneo de clubes del mundo disputará su primera jornada el martes 8 de septiembre, concluyendo la fase de liga a inicios del 2027. La gran final de la Champions League 2027 se llevará a cabo el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.