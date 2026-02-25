UEFA desestima recurso del Benfica por la suspensión provisional de Prestianni
La UEFA desestimó el recurso del Benfica contra la suspensión cautelar del argentino Gianluca Prestianni, por insultos racistas sobre el brasileño Vinícius Jr., por lo que se mantiene dicha suspensión y se perderá el partido de vuelta del Playoff de la Champions League, ante el Real Madrid
La estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Jr., acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante la victoria del conjunto español en la ida en Lisboa la semana pasada, algo que el argentino niega.
Te puede interesar: Gianluca Prestianni: ¿Quién es el argentino que habría lanzado insultos racistas a Vinicius?
La UEFA, mientras investiga los hechos, suspendió al atacante de 20 años para el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española.
"Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026", indicó el organismo del fútbol europeo.
"El señor Gianluca Prestianni sigue provisionalmente suspendido para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que, de no ser por dicha suspensión, sería elegible", añadió.
El argentino se cubrió la boca con la camiseta mientras discutía con Vinicíus, tras lo que el brasileño contó al árbitro que fue objeto de insultos racistas y el partido fue detenido durante unos diez minutos.
AFP