'Checo era como nuestro argentino en la Fórmula 1': Franco Colapinto

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de México como uno de los pilotos que mayor cariño recibe fuera de su país. El argentino aseguró que esta es una de las carreras que más espera durante la temporada, destacó que la afición mexicana lo hace sentir como si estuviera en casa y recordó que, antes de cumplir su sueño de llegar a la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez representaba para Argentina la única figura latinoamericana a la cual podían apoyar dentro de la categoría.

“En Argentina éramos todos fans de Checo; era como nuestro argentino en la Fórmula 1, que no era argentino”, confesó Colapinto durante una conferencia celebrada en la Ciudad de México antes del inicio de la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La relación cambió con la llegada del propio Franco a la parrilla. Ahora México tiene nuevamente a Checo, Brasil cuenta con Gabriel Bortoleto y Argentina encontró en Colapinto a un representante que también ha comenzado a recibir el respaldo de aficionados de otros países. Para el piloto de Alpine, esta presencia convirtió a la Fórmula 1 en un punto de encuentro para una región que durante varios años tuvo pocos nombres dentro de la máxima categoría.

Colapinto considera que ese apoyo compartido posee un valor que rebasa al automovilismo. Mientras otras disciplinas suelen alimentar rivalidades entre países, el argentino percibe en la Fórmula 1 una comunidad que acompaña a sus pilotos sin importar la bandera.

“Latinoamérica se junta para apoyarnos, a mí y a Checo. No se pelean, es todo lo que tendría que ser y cómo tendríamos que actuar como sociedad”, expresó. “Ojalá que los argentinos lo sigan apoyando a Checo, que nos apoyemos entre todos. Creo que es la forma de seguir creciendo y de que Latinoamérica sea más grande”.

El cariño que Colapinto siente por México tampoco comenzó con su debut en la Fórmula 1. El piloto explicó que visitaba el país durante su infancia, conserva amistades mexicanas y reconoce una cercanía que le permite afrontar el fin de semana con una comodidad distinta.

“Es una de las carreras del año que más espero. Me siento cerca de casa, me siento cómodo y recibo mucho amor. Cuando vengo acá es prácticamente como estar en Argentina”, afirmó.

Su tercera visita a México como piloto de Fórmula 1 llega en un momento de mayor estabilidad profesional. Colapinto ocupa el duodécimo lugar del campeonato con 27 puntos, ocho apariciones entre los diez primeros y un sexto puesto como su mejor resultado de la temporada. Alpine también confirmó su continuidad para 2027 junto a Pierre Gasly, lo que le permitirá comenzar otro campeonato sin la incertidumbre que marcó sus primeros pasos en la categoría.

El argentino debutó con Williams en agosto de 2024 y causó una impresión inmediata, pero la parte final de aquella campaña lo dejó sin asiento. Durante la conferencia reconoció que el Gran Premio de Las Vegas de ese año fue el momento más complicado de su trayectoria. La presión por demostrar que merecía permanecer en la parrilla lo llevó a forzar su desempeño y a perder parte del disfrute que había acompañado sus primeras carreras.

“Sabía que me estaba quedando sin asiento. Uno quiere hacer más, lo hace un poco forzado y no sale tan natural. Empiezas a cometer errores y esa presión no la supe manejar”, recordó. “Fue el fin de semana más duro, como si todo se empezara a derrumbar”.

Con el paso del tiempo, Colapinto transformó aquella experiencia en una de sus principales lecciones. Tras pasar de Williams a Alpine como piloto de reserva, regresó a la competencia durante 2025 y obtuvo después la oportunidad de disputar completa la temporada 2026.

“Fue la parte de la que más aprendí y la que más me ayudó a crecer. Hoy digo: qué bueno que existió ese momento, porque fue lo que me hizo dar el mayor salto como persona y como deportista”, explicó.

Esa madurez acompañará al argentino durante un fin de semana que también presenta desafíos particulares. El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, por lo que la menor densidad del aire reduce la carga aerodinámica, complica la refrigeración y modifica la respuesta del motor. Colapinto espera que la potencia de su unidad le permita aprovechar las largas rectas, aunque reconoció que el comportamiento del Alpine en la altura será determinante.

“Tenemos un buen motor y rectas muy largas. Hay que ver cómo funciona el auto en la altura”, señaló. “Se genera mucha menos carga aerodinámica, las llantas se calientan más porque existe menos refrigeración y hay varias cosas distintas, pero tengo confianza en que puede ser un buen fin de semana”.

Su objetivo será volver a sumar puntos después de una campaña en la que ya demostró que puede competir dentro de la zona media. Esta vez no deberá cumplir una penalización en la parrilla, por lo que conservará la posición que consiga durante la clasificación y tendrá una oportunidad más clara de pelear desde el inicio.

Colapinto llegará al circuito como rival de Checo, pero también como parte de una generación que ha devuelto una presencia importante a Latinoamérica dentro de la Fórmula 1. El mexicano fue su referente cuando todavía observaba las carreras desde Argentina; ahora ambos compartirán la pista ante una afición que ha decidido apoyar a los dos.

México será la casa de Checo durante el fin de semana, pero Colapinto ya descubrió que también existe un lugar para él. En una categoría marcada por la competencia, el argentino encontró en el público mexicano algo que no aparece en las hojas de resultados: la sensación de correr lejos de su país sin sentirse visitante.