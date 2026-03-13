Checo Pérez ni siquiera pudo salir en China; Russell firma la Pole sprint y Mercedes impone otro 1-2
La noche en Shanghái terminó antes de empezar para Sergio Pérez. El piloto mexicano ni siquiera pudo salir a pista en la clasificación sprint del Chinese Grand Prix por un problema en el sistema de combustible de su Cadillac. Sin tiempo registrado, largará desde el fondo de la parrilla en la carrera sprint.
Mientras tanto, adelante la historia fue otra. George Russell arrancó el fin de semana exactamente como terminó la primera cita del año: al frente. El piloto de Mercedes marcó 1:31.520 en la SQ3 para quedarse con la pole sprint, encabezando un nuevo 1-2 de su equipo junto al joven Kimi Antonelli, que terminó a 289 milésimas.
La clasificación tuvo tres etapas y en todas se repitió el mismo guion: Russell al frente y el resto peleando por acercarse.
En la SQ1, el británico marcó 1:33.030 con neumático medio y nadie pudo alcanzarlo. Detrás se colocaron los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos a menos de dos décimas. Los eliminados en la primera ronda fueron Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Franco Colapinto.
La SQ2 confirmó la tendencia. Russell volvió a liderar con 1:32.241, mientras Antonelli subió al segundo lugar a solo 50 milésimas. Leclerc, Oscar Piastri y Hamilton completaron el top cinco. Los Red Bull lograron avanzar con lo justo: Max Verstappen fue noveno e Isack Hadjar décimo, ambos a más de 1.3 segundos del tiempo del líder.
En la SQ3, ya con neumático blando, Russell no aflojó. Volvió a marcar la vuelta más rápida y dejó a Antonelli a casi tres décimas. Lando Norris fue tercero, Hamilton cuarto y Piastri quinto, mientras Leclerc cayó al sexto puesto en la ronda decisiva.
El contraste también se vio en Ferrari. Hamilton, el piloto más ganador en la historia del Gran Premio de China con seis triunfos en Shanghái, terminó cuarto en la clasificación sprint, justo detrás del McLaren de Norris y del Mercedes de Antonelli, una señal del momento que atraviesan frente al ritmo de Mercedes en este inicio de temporada.
Más atrás, Verstappen finalizó octavo en la SQ3, a más de 1.7 segundos de Russell, mientras Hadjar cerró el top 10. Red Bull volvió a mostrar los mismos problemas de ritmo que ya habían aparecido en la carrera anterior.
El mejor resultado para Alpine fue el séptimo lugar de Pierre Gasly, que cargó con la responsabilidad del equipo tras la eliminación temprana de Colapinto.
La actividad continuará con la carrera sprint de 19 vueltas, antes de la clasificación del sábado por la noche que definirá la parrilla del Gran Premio del domingo, donde los equipos tendrán una nueva oportunidad para ajustar sus monoplazas tras el parque cerrado.