Chivas derrota 1-0 a Cruz Azul Femenil con gol tempranero de Denise Castro

Cruz Azul Femenil y Chivas Femenil se enfrentaron este viernes 25 de septiembre en el Estadio Centenario de Cuernavaca en un partido de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en el equipo visitante se llevó la victoria. Las jugadoras del Guadalajara superaron a las locales con un marcador de 1-0 y aseguraron tres puntos muy importantes para el torneo.

El partido se definió muy rápido. Apenas en el minuto 7, Denise Castro encontró un espacio libre en la zona rival y anotó el único tanto del encuentro. Esta jugada tomó por sorpresa a la defensa de Cruz Azul y le dio a Chivas la ventaja definitiva desde muy temprano.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con gol en solitario de Denise Castro regresamos con los 3 puntos de Cuernavaca.



¡A mantenernos unidas en este camino, Rojiblancas! 🐐 pic.twitter.com/xz1VGtteBB — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) September 26, 2026

El marcador final fue 1-0 a favor de la escuadra tapatía. Cruz Azul registró varios tiros al arco en su intento por empatar, pero la portera visitante bloqueó cada disparo para mantener su meta intacta. Chivas dominó la posesión de la pelota durante el primer tiempo y luego se dedicó a proteger su ventaja con mucho orden defensivo en los minutos finales.

Con esta victoria, el Guadalajara suma tres puntos muy valiosos en la Jornada 9 del Apertura 2026. Este triunfo fortalece su posición como segundo lugar del Grupo B y las mantiene en la pelea por la cima. Por su parte, el equipo celeste se queda con las manos vacías en el Estadio Centenario y necesita mejorar sus números para alcanzar un boleto a la Liguilla.