‘Chucky’ Cadena y César Macías, los otros mexicanos que persiguen los reflectores de Del Toro
Después del podio en el Tour de France y de tener una accidentada carrera este fin de semana, Isaac del Toro volverá a la actividad este miércoles, con un rol protagonista y durante una etapa del año en la que otro par de mexicanos tendrán actividad en competencias importantes.
El tercer lugar y mejor joven del Tour de France ahora participará en la Vuelta a Alemania, o Deine Tour, como líder del equipo UAE Emirates, entre este miércoles 19 y el próximo domingo 23.
Ahí también estará otro mexicano bien conocido por Del Toro, el capitalino César “Chucky” Cadena, quien participará por el equipo alemán Storck-MRW BAU. Cadena ha competido con Del Toro principalmente en el Campeonato Nacional, donde “Chucky” fue campeón antes que él, en 2024.
En 2025, cuando Del Toro se coronó en dicha competencia, Cadena terminó segundo lugar en contrarreloj y cuarto en ruta. Además, Cadena sustituyó a Del Toro en el Tour del’Avenir en 2022 porque el bajacaliforniano había sufrido una fractura.
Cadena cumplirá 26 años el próximo jueves y se inició en el ciclismo desde la infancia, para luego comenzar a destacar en la Olimpiada Nacional 2017, a partir de lo cual fue llamado por el equipo A.R. Money Pro Cycling Team, el mismo que impulsó a Del Toro.
Cadena Martínez después corrió para varios equipos europeos hasta recalar en el Storck-MRW BAU, con el que ganó un par de etapas en la Vuelta a Asturias durante abril pasado. Ese tipo de logros lo tienen como el tercer mejor ciclista mexicano, al ubicarse en la posición 379 del ranking de la UCI (Unión de Ciclismo Internacional).
César Macías, el único mexicano en la Vuelta a España
Antes de Cadena, en ese ranking está el tapatío César Macías, de 22 años, en la posición 302 y quien será el único mexicano que correrá la Vuelta a España 2026 entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre con el equipo Burgos-Burpellet-BH.
Del Toro no participará en la Vuelta a España porque ya corrió el Tour de France y el UAE Emirates solo le da una Gran Vuelta por año a sus corredores menores de 25 años.
Entre este pequeño contingente mexicano, Del Toro es la sensación, ya que es actualmente el cuarto mejor ciclista a nivel mundial, luego de ser tercer lugar general en el Tour de France y subcampeón del Giro d’Italia el año pasado.
En Alemania Del Toro tendrá el rol de líder de su equipo, por lo que el resto de corredores deberán “trabajar” para él y acompañarlo en el ritmo. Antes de esta carrera, el de Ensenada no tuvo la mejor experiencia durante la Clásica de Hamburgo, donde el fin de semana pasado terminó en el lugar 43, luego de sufrir una caída y una avería en su bicicleta.
Junto a Del Toro, el otro líder del UAE Emirates Team para la Vuelta a Alemania será el germano de 32 años, Nils Politt. Ambos estarán acompañados por los corredores Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss, y el belga Matteo Vanden Wijngaert.
Esta Vuelta a Alemania es parte del circuito Pro Series, la segunda categoría del ciclismo internacional, debajo de las Grandes Vueltas, como el Tour de France, el Giro d’Italia y la Vuelta a España.
La última gran competencia del año para Del Toro será el Mundial de Ciclismo de Ruta en septiembre, en Montreal, Canadá.