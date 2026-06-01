Los cinco jugadores de Liga MX que llevará Uruguay al Mundial 2026
Mientras Federico Valverde aparece como la gran figura de Uruguay rumbo al Mundial 2026, la convocatoria de Marcelo Bielsa también confirmó algo que se ha vuelto cada vez más común en la selección charrúa: el peso de la Liga MX.
Cinco futbolistas que militan en el futbol mexicano fueron incluidos en la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Uruguay en la Copa del Mundo que comenzará en once días en Norteamérica.
La presencia mexicana abarca prácticamente todas las líneas del campo.
En la portería aparece Santiago Mele, arquero de Monterrey y uno de los guardametas más regulares de la Liga MX durante los últimos torneos. Aunque Sergio Rochet parte como favorito para ser titular, Mele llega como una alternativa de confianza para Bielsa después de consolidarse tanto en Rayados como en la selección.
La defensa estará representada por Sebastián Cáceres. El central del América se mantiene como uno de los hombres de confianza del técnico argentino y llega al Mundial después de varios años siendo una pieza habitual dentro de la estructura de la Celeste.
En el mediocampo y el ataque aparece otra cara conocida del futbol mexicano: Brian Rodríguez. El extremo americanista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila como una de las opciones de desequilibrio para una selección que sufrió para generar peligro durante buena parte de las eliminatorias sudamericanas.
La convocatoria también incluye a Rodrigo Aguirre. El delantero de Tigres encontró continuidad en el futbol mexicano y terminó por ganarse un lugar dentro de la lista definitiva gracias a su capacidad física y al juego directo que suele buscar Bielsa en determinados momentos de los partidos.
El quinto representante de la Liga MX es Federico Viñas. Aunque actualmente pertenece al Real Oviedo español, el delantero sigue siendo propiedad de León y mantiene un fuerte vínculo con el futbol mexicano, donde construyó buena parte de su carrera profesional.
La presencia de cinco futbolistas ligados a la Liga MX convierte al campeonato mexicano en una de las ligas extranjeras con mayor representación dentro de Uruguay, solo por detrás de algunos de los principales torneos europeos y del futbol brasileño.
Más allá de los nombres que acaparan los reflectores, como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur o Darwin Núñez, la Liga MX volverá a tener un papel relevante dentro de una selección uruguaya que buscará recuperar protagonismo después de unas eliminatorias que comenzaron de manera brillante y terminaron entre dudas ofensivas.
Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Después enfrentará a Cabo Verde y España dentro del Grupo H de una Copa del Mundo en la que el futbol mexicano también tendrá una presencia importante, aunque esta vez vistiendo la camiseta celeste.
La lista de 26 jugadores de Uruguay:
Porteros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Santiago Mele (Monterrey, MEX).
Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Sebastián Cáceres (América, MEX), Mathías Olivera (Nápoles, ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG).
Mediocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City, USA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De la Cruz (Flamengo, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Brian Rodríguez (América, MEX), Maximiliano Araújo (Sporting, POR).
Delanteros: Rodrigo Aguirre ( Tigres, MEX), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP), Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).