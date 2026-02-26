Las colombianas Arango y Osorio dejan a Mérida sin representantes de América Latina
El Mérida WTA 500 se quedó sin representantes de América Latina. Primero fueron la brasileña Beatriz Haddad y la local Renata Zarazúa, quienes cayeron en la primera ronda.
Hoy fueron las colombianas Emiliana Arango, subcampeona del torneo, y Camila Osorio, quienes presentaron molestias físicas y abandonaron sus partidos de octavos de final ante Marie Bouzkova y Katie Boulter, respectivamente, y dejaron al torneo sin representantes de la región.
Arango, la mejor tenista latina en el ranking de la WTA, se retiró del partido ante Bouzkova, tras disputar los primeros dos juegos. La sudamericana se impuso 6-2 en el primer set, pero perdió 1-6 el segundo. En el tercero, iba abajo 2-0 cuando dejó la pista.
Era un partido en el que sufrió para mantener su servicio, con el que apenas ganó el 47 por ciento de los puntos. Bouzkova retará en los cuartos de final a la mejor entre la española Jessica Bouzas, séptima favorita, ante la polaca Magdalena French.
Mientras que Osorio, quien había empezado el 2026 de forma positiva al obtener el Abierto de Filipinas en enero, abandonó al inicio del segundo set ante Boulter, tras caer 3-6 en el primero.
Camila, quien tuvo un 2025 plagado de molestias físicas, empezó este año a llevar a los torneos a un fisio para estar al punto físicamente, pero en Mérida, el plan no funcionó y un problema en el hombro derecho la hizo salir del certamen.
Boulter se citará en la siguiente fase a la vencedora entre Jasmine Paolini, primera sembrada, en contra de Priscilla Hon, quien echó ayer a Zarazúa, tras clasificarse al cuadro principal luego de provenir del “lucky loser” de la clasificación.
En otros resultados, la polaca Magda Linette, octava favorita, ganó 7-6, 7-6(5), 7-5 a Victoria Jiménez, de Andorra.