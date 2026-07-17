Como en la NBA o NFL, campeones del Mundial 2026 recibirán anillo personalizado
Adoptando cada vez más las tradiciones de los deportes en los Estados Unidos, por primera vez en los 96 años de la Copa del Mundo se entregarán anillos de campeones a los ganadores entre Argentina y España, como se hace en la NBA o NFL.
Además de levantar la copa, los vencedores recibirán un anillo personalizado al estilo estadounidense. La FIFA informó que de un lado se verá un trofeo de campeón del mundo, mientras que del otro se tendrá un diseño característico del equipo ganador.
Se crearon 2026 anillos, como el año en que se llevó a cabo el Mundial, con 30 repartidos entre los jugadores y cuerpo técnico, y los otros mil 996 serán puestos a la venta para los aficionados como artículos de colección, de los que todavía no hay precio. Para la final, el capitán y entrenador de la selección ganadora recibirán una réplica provisional, para después entregarles el oficial con las características ya mencionadas.
La intención de la FIFA con estos anillos es la de "llevar una de las tradiciones deportivas estadounidenses más reconocibles al ámbito mundial", describiendo estos artículos como "el complemento perfecto para toda la vida, un logro que resonará por toda la eternidad".
Con esto, los campeones no solo recibirán la copa y sus medallas de oro como en cada edición, sino que sumarán un anillo de entre 14 y 18 quilates con diamantes incrustados y algunas piedras azules en el centro.
La tradición de entregar anillos a los campeones está muy arraigada en los deportes de Estados Unidos, tanto en el beisbol con la MLB, el basquetbol con la NBA, el hockey con la NHL, el futbol americano con la NFL, como en el propio futbol, pues los campeones de la MLS también obtienen uno de estos.
Aunque no se sabe el valor que tendrán estos artículos, se pueden tomar como ejemplo los entregados en el baloncesto, con algunos llegando hasta los 400 mil dólares; la baja exclusividad que tendrán los anillos del Mundial al ser entregados también a aficionados podría bajar el valor final de la pieza.
Con todo y que la tradición se asocia a deportes estadunidenses, jugadores en el pasado regalaron anillos a sus compañeros después de conquistar algún título, como lo hiciera Jeremie Frimpong con sus compañeros del Bayer Leverkusen después de ganar la Bundesliga, o Marcus Thuram con los del Inter de Milán tras conquistar la Serie A.
LA AMERICANIZACIÓN DEL FUTBOL
Este representa un paso más de la FIFA y Gianni Infantino de mezclar las tradiciones deportivas de Estados Unidos en el futbol; mucho se habla de que la pausa de hidratación parte el juego en cuatro cuartos como en la NBA o NFL, además de que por primera vez la final tendrá un show del medio tiempo con estrellas como Shakira, Madonna, Justin Bieber o BTS como si del Superbowl se tratara.
Ya desde el Mundial de Clubes del 2025, también celebrado en Estados Unidos, mostraron las primeras intenciones de “americanizar” el futbol, pues los jugadores eran presentados de manera individual antes de comenzar cada partido, como se hace normalmente en la NBA.
La final se llevará a cabo este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 13:00 horas del centro de México.