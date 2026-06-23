Cómo Karim López se convirtió en la mayor promesa mexicana de la NBA en décadas
Hermosillo es una ciudad vibrante en el estado de Sonora, una metrópoli desértica ubicada a unos 280 kilómetros de la frontera con Arizona. Para los locales es una especie de paraíso gastronómico, donde los puestos callejeros ofrecen tortillas de harina con mantequilla y hot dogs envueltos en tocino a una población cercana al millón de habitantes, en una región donde las temperaturas suelen superar los 38 grados centígrados.
“Eso es parte de lo que forja nuestro carácter”, dice Karim López. “Tienes que aguantar”.
De niño, López pasó incontables tardes bajo el sol jugando uno contra uno contra sus tíos en la entrada de su casa, hasta quedar exhausto. Durante la pandemia de 2020, cuando tenía 13 años, era una presencia constante en un parque público cercano: corría sprints sobre el pasto quemado de una cancha de futbol y luego pasaba horas entrenando y jugando sobre una abrasadora cancha de concreto.
“Sabía lo que quería”, dice su padre, Hiram López. “Tenía un sueño y estaba dispuesto a trabajar por él”.
El sueño de Hiram
Hiram conoce bien ese sueño. Décadas antes, él mismo tuvo uno parecido. Creció en Hermosillo y aún recuerda el día en que su madre lo llevó por primera vez a un gimnasio techado. El sonido del balón golpeando la duela, los tenis rechinando, el chasquido limpio de la pelota atravesando la red.
Ese momento inició un recorrido que lo llevó a dos universidades de Estados Unidos, a la selección mexicana y a jugar 13 años como profesional en México, donde se consolidó como un pivote de 2.06 metros con fama de ser especialmente competitivo.
En 2012 sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho. Se operó, pasó diez meses en rehabilitación y regresó a las canchas. En 2018 se rompió el otro tendón de Aquiles. Otra vez cirugía, rehabilitación y regreso al juego. Sonríe al recordarlo, como si apenas se diera cuenta de lo increíble que suena.
“No sé”, dice Hiram. “Simplemente amaba este deporte”.
El baloncesto fue su elección
En Karim, Hiram ve esa misma pasión. Nunca le impuso el basquetbol. Lo inscribió en todo tipo de actividades: futbol, atletismo e incluso taekwondo. Pero el basquetbol fue el que permaneció.
Durante los años en que Hiram jugó cerca de casa, Karim solía acompañarlo a entrenamientos y sesiones de tiro. Botaba una pelota en las gradas antes de los partidos y se colaba a la cancha para lanzar después de los juegos.
Cuando Karim tenía ocho años, Hiram lo inscribió en su primera academia de basquetbol.
“Porque él lo quería”, insiste.
A los diez años, su madre, Claudia, cansada de transportar constantemente a Karim y a su hermana Brianna, le pidió elegir un solo deporte.
“No lo dudó”, recuerda Hiram. “Fue el basquetbol. Gracias a Dios funcionó”.
El primer mexicano rumbo a la primera ronda
Este 23 de junio, López escuchará su nombre en la primera ronda del Draft de la NBA.
En cierto sentido, la historia parece convencional. Con 19 años, López es considerado un sólido prospecto: un alero de 2.06 metros y poco más de 100 kilos, con manos enormes y un promedio de 11.9 puntos por partido la temporada pasada en la National Basketball League de Australia.
La mayoría de las simulaciones del draft lo ubican al final de la lotería o en los primeros lugares posteriores.
“Tiene esa combinación de tamaño, físico, lectura de juego y capacidad para jugar en ambos lados de la cancha”, explica Jonathan Givony, analista del Draft para DraftExpress. “La gran incógnita es el tiro exterior. Pero es un jugador sin posición fija. Eso es exactamente lo que todos buscan”.
Lo verdaderamente extraordinario es otra cosa. López será el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft, y apenas el segundo mexicano de nacimiento en ser elegido, junto con Eduardo Nájera.
Nájera disputó 619 partidos durante 12 temporadas en la NBA como un valioso jugador de rol. López tiene potencial para alcanzar mucho más.
¿Una excepción o el inicio de una nueva ola?
México es conocido por producir atletas de élite. El país ha dado figuras históricas del boxeo como Julio César Chávez y Saúl “Canelo” Álvarez, así como referentes del futbol como Hugo Sánchez y Rafael Márquez. El verano pasado, por primera vez, cuatro jugadores nacidos en México fueron seleccionados para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.
El basquetbol, sin embargo, ha tenido una representación mínima. Solo cuatro mexicanos —Eduardo Nájera, Horacio Llamas, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez— han llegado a formar parte de plantillas de la NBA, y ninguno lo ha hecho desde 2016.
Cuando le mencionan esa realidad, López se encoge de hombros. Para él, México sí es un país de basquetbol.
“Recorres Sonora y ves miles de canchas de basquetbol, parques por todos lados”, dice. “Hay grupos de adolescentes jugando en una cancha y ligas de veteranos compitiendo en otra. Es increíble. Y creo que esa pasión me ayudó mucho, porque la veía todos los días”.
La pandemia que cambió todo
Cuando Karim tenía ocho años, su padre instaló un aro en la entrada de la casa. Los fines de semana llegaban sus tíos, unos seis años mayores, para jugar. Si Karim tomaba ventaja rápidamente, ellos lo llevaban al poste bajo y lo superaban físicamente.
“Aprendes a jugar con contacto”, dice.
A los 12 años la familia se mudó. El aro no hizo el viaje, pero cerca había un parque con una media cancha y un aro metálico sin red. Pronto notó que el aro estaba unos 15 centímetros más bajo que la altura reglamentaria.
“No era ideal para practicar el tiro”, recuerda. “Pero ahí fue donde aprendí a clavar el balón”.
En 2020 ya era un jugador prometedor. Tenía buen manejo, piernas fuertes y un lanzamiento en desarrollo. Cuando la pandemia detuvo todo, aprovechó la oportunidad.
Por las mañanas entrenaba en un gimnasio improvisado en casa, viendo videos de ejercicios en YouTube. Saltos, trabajo de abdomen, fortalecimiento físico. Cuando el resto de la familia despertaba a las siete de la mañana, Karim ya llevaba un buen rato entrenando.
Hiram se dio cuenta. Sin trabajo por la pandemia, tenía más tiempo disponible. Entonces lanzó una pregunta a su hijo:
“¿Quieres tomártelo en serio?”
Karim respondió que sí.
Diseñaron un plan. A las 5:30 de la mañana comenzaban con acondicionamiento físico, velocidad y cambios de dirección. Por las tardes jugaban partidos informales contra rivales mayores, más fuertes y más rápidos.
“Nunca me obligó”, recuerda Karim. “Yo quería hacerlo. Pero sí me hizo trabajar”.
El esfuerzo dio resultados. Además de mejorar notablemente, experimentó un estirón físico que lo llevó de 1.73 a 1.88 metros de estatura. De repente, su tamaño empezó a estar a la altura de sus habilidades.
En 2021 participó en un torneo de selección nacional en Aguascalientes.
“Jugué increíble”, recuerda.
Metió triples, corrió la cancha, clavó balones y dominó a jugadores que antes consideraba sus rivales directos.
Entre quienes quedaron impresionados había visores internacionales. Uno de ellos, proveniente de España, observó sus actuaciones y posteriormente envió videos a varios clubes europeos.
Uno de ellos fue Joventut Badalona, la histórica organización que ayudó a formar a Ricky Rubio. El club lo invitó a una prueba.
Tras varios intentos frustrados por las complicaciones de los viajes internacionales después de la pandemia, finalmente pudo llegar. Una semana después, con apenas 14 años, Karim López tenía una oferta para jugar en España.
Los siguientes tres años pasaron como un torbellino
En Badalona, López compartía casa con sus compañeros de equipo. Seis jóvenes viviendo juntos bajo la supervisión de un tutor. Era una especie de Naciones Unidas adolescente: había un chico de Bélgica, otro de Países Bajos y durante un tiempo también vivió allí un croata. Jugaban videojuegos, probaban comidas diferentes y convivían entre varios idiomas. El francés era muy común en la casa, así que López aprendió algunas palabras “por si estaban hablando mal de alguien... o de mí”.
El croata terminó convirtiéndose en uno de sus mejores amigos.
“Me gustan los idiomas”, dice López en un inglés casi perfecto. “Creo que se me dan bastante bien”.
Pero, sobre todo, aquellos años giraban alrededor del basquetbol. Los entrenamientos comenzaban tarde, alrededor de las 5:30 pm. Dos horas con el equipo Sub-16, otras dos con el Sub-18 y después trabajo en el gimnasio. Al cabo de un año empezó a entrenar con el equipo profesional.
En una de sus primeras prácticas encontró un camino libre al aro durante un contragolpe. Cuando se elevó para clavar el balón, un compañero lo derribó en el aire y su cabeza rebotó contra la base de la canasta. No hubo falta. El juego continuó.
“Esas prácticas me hicieron más duro”, recuerda.
El camino hacia la NBA
Para 2023, la NBA ya ocupaba un lugar central en la mente de López.
Seguía de cerca a AJ Dybantsa y Darryn Peterson, dos de los mejores prospectos de su generación, a quienes había enfrentado en el Campeonato FIBA Américas Sub-16. Ambos se dirigían al baloncesto universitario de Estados Unidos. López buscaba algo distinto.
“Una ventaja competitiva”, explica Hiram.
Ese verano llegó una propuesta desde Australia. El programa Next Stars de la National Basketball League (NBL), diseñado para reclutar a los mejores talentos internacionales jóvenes, quería incorporarlo. Para López era la oportunidad perfecta.
“Quería salir de mi zona de confort”, explica. “Quería mejorar. Necesitaba algo que me acercara a mi objetivo”.
En los últimos años, la NBL se había convertido en una ruta directa hacia la NBA. Por ella habían pasado jugadores como LaMelo Ball y Josh Giddey.
Tras firmar, López fue asignado a los New Zealand Breakers, dirigidos por Petteri Koponen, extirador finlandés seleccionado en la primera ronda del Draft por los Philadelphia 76ers en 2007.
“La liga es intensa”, explica Justin Tatum, entrenador de los Illawarra Hawks. “Son solo 33 partidos y cada uno importa. No es la NBA, pero aquí hay jugadores realmente muy buenos”.
La explosión en Nueva Zelanda
La adaptación no fue sencilla. Los Breakers eran el único equipo de la liga fuera de Australia, lo que significaba vuelos comerciales constantes de más de cinco horas. Conseguir un asiento junto a la salida de emergencia era considerado un lujo.
Pero la experiencia resultó invaluable. De sus compañeros veteranos aprendió a cuidar su cuerpo, a hidratarse correctamente y a mantener una dieta alta en proteínas. También invirtió en botas de compresión para mejorar la circulación sanguínea y acelerar la recuperación.
Dentro de un sistema muy parecido al de la NBA, López floreció.
La temporada pasada estableció el récord de puntos para un jugador elegible para el Draft dentro del programa Next Stars, con 358 unidades. También igualó la marca de robos y bloqueos combinados, con 66.
En enero anotó 32 puntos frente a Melbourne y ayudó a los Breakers a conquistar la Ignite Cup, el torneo de media temporada de la liga.
“Tiene mucha confianza en sí mismo”, dice Tatum. “Y compite todo el tiempo”.
El entrenador compara a López con los gemelos Amen y Ausar Thompson, actuales jugadores de los Rockets y Pistons.
“Recibe el balón, ataca cuesta abajo y encuentra maneras de terminar cerca del aro”, explica Tatum. “No le tiene miedo a los momentos importantes”.
Esa confianza le recuerda a alguien más: su hijo Jayson Tatum, estrella de los Boston Celtics.
“Hay jugadores arrogantes que no han demostrado nada. Y hay otros que confían en sí mismos porque saben cuánto han trabajado. Karim pertenece a ese segundo grupo”, afirma.
Más que baloncesto
Nueva Zelanda también le ofreció algo que el basquetbol no podía darle: tiempo junto a su padre. Karim y Hiram siempre tuvieron una buena relación, pero la vida itinerante de los jugadores profesionales solía mantenerlos separados.
Cuando Hiram se retiró definitivamente en 2022, Karim vivía en España. Cuando firmó con los Breakers, su padre decidió acompañarlo. Vivieron juntos. En los días libres iban a la playa, recorrían la ciudad y compartían tiempo que nunca habían tenido.
“Nos convertimos en verdaderos amigos”, dice Karim.
Poco después de su llegada, un restaurantero mexicano de la zona los contactó y se volvieron clientes frecuentes. Tacos, enchiladas y ceviche se convirtieron en parte de la rutina.
Aunque eso cambió en la segunda temporada. Toda esa comida mexicana ya no encajaba con la estricta dieta de Karim.
“Es muy disciplinado con todo eso”, dice Hiram. “Hay que estar un poco loco para llegar a la NBA. Él cumple todos los requisitos”.
¿Un caso aislado o el comienzo de algo más grande?
La pregunta parece sencilla: ¿el surgimiento de Karim López refleja el crecimiento del basquetbol mexicano? Eduardo Nájera no está tan convencido.
“No estoy de acuerdo con esa interpretación”, responde.
Nájera habla desde Chihuahua, su ciudad natal, donde acaba de concluir un campamento para niños.
Al igual que López, su historia fue poco convencional. De joven quería jugar beisbol, como su padre. Pero cuando alcanzó los 2.03 metros de estatura durante la preparatoria, su entrenador le sugirió probar otro deporte.
Ese deporte fue el basquetbol. Años después obtuvo una beca en Oklahoma y terminó siendo seleccionado en el puesto 38 del Draft de 2000.
“Yo fui una anomalía”, dice Nájera. “Y Karim también lo es. El crecimiento del basquetbol mexicano apenas está comenzando”.
Para Nájera, México necesita infraestructura. Más campamentos. Mejores ligas. Más canchas rehabilitadas.
“No debería existir un solo Karim López”, afirma. “Debería haber entre siete y diez peleando por un lugar en la NBA”.
El peso de una generación
La NBA ha incrementado su presencia en México desde hace años. La liga abrió una oficina regional en 2009. En 2021 nacieron los Capitanes de Ciudad de México dentro de la G League. Además, la NBA ha organizado 34 partidos oficiales en territorio mexicano y tiene programado otro más para noviembre.
Según estimaciones de la propia liga, México cuenta con alrededor de 33 millones de aficionados a la NBA. López podría convertirse en el rostro que impulse definitivamente ese mercado.
“Necesitamos referentes”, asegura Nájera.
Durante su carrera intentó desempeñar ese papel y continúa haciéndolo a través de programas juveniles financiados con recursos propios. Un futuro All-Star mexicano, cree, podría inspirar a toda una generación.
“Mientras más éxito tenga Karim, más presión habrá para invertir en este deporte”, explica Nájera. “Entonces los medios empezarán a preguntarse por qué no tenemos más Karim López. Y así comienza el cambio”.
López acepta esa responsabilidad. Todavía recuerda las canchas de barrio, los patios de Hermosillo y las interminables horas entrenando bajo el calor extremo en aros más bajos de lo reglamentario.
“Quiero demostrarles a las personas que vienen de donde yo vengo que sí es posible”, dice.
No solo llegar a la NBA. También triunfar en el beisbol, en el futbol o incluso dirigir una empresa de construcción. Quiere demostrar que cualquier meta es alcanzable.
“Que alguien igual que ellos, con los mismos problemas y dificultades, pudo lograrlo”, dice López. “Eso es lo que realmente me motiva”.