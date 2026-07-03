‘Como una patada en el estómago’; Javier Aguirre lamenta el posible cambio de horario del México vs. Inglaterra
A falta de hacerse oficial, el cambio de horario del México vs. Inglaterra no cayó nada bien en el seno del Tricolor.
En una breve entrevista telefónica, el entrenador Javier Aguirre aseguró que la reprogramación afecta toda la planificación que existía, pues se trataría de jugar seis horas antes.
La FIFA analiza adelantar el inicio del partido de octavos de final del próximo domingo en el Estadio Azteca, para que ya no se juegue a las 18:00 horas locales, sino a las 12:00.
“Como una patada en el estómago porque claro, cambias todo, ahora hay que cambiar todo, todo el plan, todo el trabajo, no que se vaya al garete pero casi”, expresó en entrevista con Joaquín López Dóriga.
“Porque te estás tragando casi seis horas que tenías programadas, no me gusta nada, evidentemente acateremos lo que diga FIFA pero a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores”.
Según informes de FIFA, las razones para analizar el posible cambio es la tormenta eléctrica pronosticada para la tarde-noche del domingo en Ciudad de México, además de que también implicaría temas de seguridad.
Luego de que durante los festejos del martes pasado, tras el triunfo del Tri frente a Ecuador, hubo cuatro fallecidos en las calles aledañas al Ángel de la Independencia, esta vez se buscaría que las eventuales celebraciones ocurran durante la luz del día.
Además, ese cambio beneficiaría a los aficionados en Inglaterra, pues el partido iniciaría a sus 19:00 horas y ya no a la 1:00 de la madrugada del lunes. Sin embargo, ya no solo sería la altitud que podría mermar el rendimiento de Inglaterra, sino que también lo haría el clima.
Por todo ello, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, explicó durante una conferencia de prensa este viernes, que dejaba pendiente un plan de movilidad previsto para la madrugada del lunes, pues aseguró que esperaba que la FIFA les confirme el cambio de horario.