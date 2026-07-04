"Como una victoria": Cabo Verde celebra el partidazo contra Argentina, pese a la eliminación
Aplausos, tambores y autos haciendo sonar las bocinas: la derrota de Cabo Verde ante Argentina, los vigentes campeones del mundo a los que llevaron a la prórroga, se celebró en la madrugada de Praia como una victoria, aunque acabara con el sueño mundialista de los Tiburones Azules.
El archipiélago africano, con poco más de 500,000 habitantes, ya dio la sorpresa al alcanzar la fase de eliminación directa en su primer Mundial tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita y acabar segundo de su grupo, por detrás de la Roja.
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En la primera eliminatoria de su historia, Cabo Verde llevó a Argentina a la prórroga para acabar perdiendo por 3-2 en un duelo épico disputado el viernes en Miami.
"Perdimos el partido, pero sentimos que logramos una victoria porque estuvimos a la altura de los campeones del mundo", declaró el aficionado Adilson Soares.
"Cabo Verde estuvo magnífico", añadió entusiasmado.
La nación insular atlántica se había convertido en uno de los cuentos de hadas de este Mundial ampliado a 48 equipos, al superar todas las expectativas.
En Praia, las celebraciones continuaron hasta casi las tres de la madrugada (04H00 GMT), con vuvuzelas y música en vivo resonando en las calles.
"Cabo Verde se marcha del Mundial con la cabeza en alto", dijo Pedro Ramos, un aficionado que fue a una de las zonas habilitadas en la capital donde locales y turistas pudieron ver en directo el partido por televisión.
"Estuvimos muy cerca de vencer a Argentina. Se nos permitió soñar", agregó, encantado de que los Tiburones Azules hubieran "hecho sudar a los argentinos".
Hasta el último segundo
La abrumadora mayoría de hinchas argentinos en Florida quedó atónita al cumplirse la hora de juego, cuando Deroy Duarte marcó el empate para los Tiburones Azules y llevó el partido a 30 minutos adicionales.
Más sorprendidos quedaron aún cuando Sidney Lopes Cabral soltó un zapatazo en el minuto 103 para volver a empatar el partido luego de que Lisandro Martínez hubiese puesto por delante otra vez a los sudamericanos diez minutos antes.
Sin embargo, un gol en propia puerta de Diney Borges, presionado por el argentino Cristian Romero en el minuto 111, decidió el encuentro, con Argentina avanzando para enfrentarse a Egipto.
La sorprendente hazaña de Cabo Verde contra los campeones del mundo y el desenlace al límite del partido hicieron que los aficionados sintieran que estaban asistiendo a un momento especial.
"Se sintió como si fuera la final de Mundial", dijo Armando Lopes, diplomático. "¿Quién hubiera imaginado jamás que Cabo Verde llevaría a Argentina a la prórroga en un partido de la Copa del Mundo?".
Antes del partido, el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, había tratado de desdramatizar el duelo: "Estamos tranquilos porque ganamos nuestro lugar aquí por mérito y no hay nada que temer ni de lo que preocuparse demasiado".
Para inmediatamente reconocer "la importancia del partido que tenemos por delante".
"Es el partido de nuestras vidas, pero vamos a disfrutarlo y dar lo mejor de nosotros".
A buen seguro que los caboverdianos valoraron el esfuerzo de sus futbolistas y se sintieron orgullosos del paso de su selección por Norteamérica. AFP