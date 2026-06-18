Compañeros de México en el Grupo A, Chequia y Sudáfrica firman empate que beneficia al Tri
Compañeros de México en el Grupo A del Mundial 2026, Chequia y Sudáfrica llegaron a Atlanta obligados a ganar tras perdder en su debut, pero al final el empate 1-1 les servirá de poco.
El resultado del primer partido de la jornada de miércoles, disputado en Atlanta, más bien beneficia a México y a Corea del Sur, pues con ese resultado ambos se afianzan como los líderes del sector.
El partido arrancó mejor para Chequia. El equipo europeo salió con más claridad, encontró espacios rápido y tomó ventaja en los primeros minutos con un gol de Sadílek. El 1-0 parecía acercar a los checos a su primera victoria del Mundial, sobre todo porque Sudáfrica sufrió para tener la pelota y generar peligro en campo rival.
Durante varios tramos, Chequia tuvo el control, y si bien no fue un dominio absoluto, sí era el suficiente para manejar el ritmo y obligar a Sudáfrica a correr detrás de la pelota. El problema para los europeos fue la falta de contundencia. Tuvieron momentos para ampliar la ventaja, pero no encontraron el segundo gol y dejaron vivo a un rival que no podía darse el lujo de perder otra vez.
Sudáfrica, que venía de caer 2-0 ante México, resistió como pudo y apostó por mantenerse cerca en el marcador. Con el paso de los minutos, el equipo africano ganó confianza y empezó a empujar más. No tuvo una avalancha ofensiva, pero sí encontró la jugada que necesitaba en la recta final. Al minuto 83, una mano dentro del área abrió la puerta del empate. Teboho Mokoena tomó el penal, no falló y firmó el 1-1 definitivo.
El resultado deja a Chequia y Sudáfrica con apenas un punto después de dos partidos. Para ambos, el empate sabe a poco. Chequia dejó escapar una oportunidad enorme para llegar a la última jornada con más fuerza, mientras que Sudáfrica apenas pudo mantenerse con vida. Para México, en cambio, el marcador cambia el panorama de forma positiva.
El Tri llega al duelo contra Corea del Sur con tres unidades y diferencia de +2, por lo que una victoria lo pondría con seis puntos y prácticamente con la clasificación en la bolsa antes de la última jornada. Además, llegaría al cierre contra Chequia con margen para pelear el liderato del Grupo A y no con la presión de evitar una eliminación temprana.
Un empate ante Corea tampoco sería un mal resultado, porque México llegaría a cuatro puntos y mantendría ventaja sobre checos y sudafricanos. En ese escenario, el equipo de Javier Aguirre todavía dependería de sí mismo contra Chequia. La derrota sí apretaría el cierre, ya que el Tri se quedaría con tres puntos y tendría que jugarse mucho el 24 de junio en el Estadio Banorte.
La buena noticia para México es que Chequia no ganó. En lugar de llegar a la última fecha con tres puntos y más presión, los checos solo suman uno y están obligados a vencer al Tri para meterse de lleno a la pelea. Sudáfrica también queda al límite, aunque todavía con vida antes de enfrentar a Corea del Sur.
El empate en Atlanta le abre una puerta importante a México. Si el Tri vence esta noche a Corea, dará un paso enorme rumbo a la siguiente ronda y llegará al cierre del Grupo A con más calma, con el liderato como objetivo principal y con Chequia bajo presión.