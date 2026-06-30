Con Alemania y Países Bajos fuera, Francia busca asumir el liderazgo europeo del Mundial 2026
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya comenzaron a reconfigurar el mapa del futbol. Las sorpresivas eliminaciones de Alemania y Países Bajos dejaron fuera a dos de las principales potencias europeas y abrieron el camino para que selecciones como Francia, España, Portugal o Croacia asuman el protagonismo de su continente en la pelea por el título.
En ese contexto, Francia enfrentará este martes a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el primero de apenas tres enfrentamientos entre selecciones de la UEFA en esta ronda. Los otros dos cruces europeos serán Croacia frente a Portugal y España contra Austria.
El duelo de eliminación directa enfrenta a una selección francesa que avanzó con paso firme tras liderar el Grupo I y a una Suecia que logró superar una de las zonas más competitivas del torneo, con la intención de convertirse en una de las grandes sorpresas de los octavos de final.
El historial reciente favorece a los franceses, aunque también demuestra que los escandinavos han sabido complicarlos en momentos importantes. Desde 2005, ambas selecciones se han enfrentado en ocho ocasiones. Francia domina la serie con cinco victorias, por dos triunfos de Suecia y un empate.
La primera victoria francesa en este periodo llegó con un 3-2 en el estadio Ullevi de Gotemburgo, durante un partido amistoso disputado en 2008. Posteriormente venció 1-0 en el Stade Vélodrome de Marsella en 2014 y se impuso 2-1 en el Stade de France durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Los franceses también derrotaron a Suecia por 4-2 en la UEFA Nations League de 2020 y más tarde consiguieron un triunfo por 1-0 en el Friends Arena de Solna, consolidando una hegemonía que se ha mantenido durante buena parte de las dos últimas décadas.
Sin embargo, las dos victorias suecas reflejan que se trata de un rival capaz de competirle a cualquiera.
La más recordada llegó en la fase de grupos de la Eurocopa 2012, cuando Suecia derrotó 2-0 a Francia en el Estadio Olímpico de Kiev, gracias a una memorable actuación de Zlatan Ibrahimović. Aunque los escandinavos quedaron eliminados, aquella derrota dejó dudas en el conjunto francés antes de la fase definitiva.
Cinco años después, Suecia volvió a imponerse por 2-1 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Aquel encuentro, disputado en Solna, quedó marcado por un espectacular gol de Ola Toivonen desde prácticamente media cancha tras un error del guardameta Hugo Lloris.
El único empate entre ambas selecciones en este periodo se registró el 9 de febrero de 2005, cuando igualaron 1-1 en un partido amistoso disputado en el Stade de France.
Más allá de los antecedentes, el contexto convierte este partido en uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final. Con Alemania y Países Bajos ya fuera del torneo, Francia tiene la oportunidad de consolidarse como la principal referencia europea rumbo al título.
Suecia, en cambio, buscará demostrar una vez más que suele crecer frente a las grandes potencias del continente y añadir otro capítulo a una rivalidad que, aunque dominada por los franceses, ha dejado más de una sorpresa en los momentos de mayor exigencia.