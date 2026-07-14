Con derrota, pero Didier Deschamps empató récord de más juegos en Mundiales
Didier Deschamps concretó uno de los récords más importantes para los entrenadores mundialistas, pues este martes empató la marca de más juegos en Mundiales, con 25, igual que el alemán Helmut Schön, quien lo consiguió entre 1966 y 1978.
El francés consiguió llegar a este número tras disputar las ediciones de Brasil 2014 (5 juegos), Rusia 2018 (7 juegos), Qatar 2022 (7 juegos) y ahora Norteamérica 2026 (6 juegos). Además, cabe señalar que, en teoría, debería tener un partido más, sin embargo, Deschamps no pudo estar en el banquillo durante el juego de la tercera fecha de esta copa ante Noruega por el fallecimiento de su madre.
Entrenadores con más partidos en mundiales:
* Didier Deschamps (25 partidos) | Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026 (Francia)
* Helmut Schön (25 partidos) | Mundiales de 1966, 1970, 1974 y 1978 (Alemania)
* Carlos Alberto Parreira (24 partidos) | Mundiales de 1982 (Kuwait), 1990 (Emiratos Árabes), 1994 (Brasil), 1998 (Arabia Saudita), 2006 (Brasil) y 2010 (Sudáfrica)
* Luiz Felipe Scolari (21 partidos) | Mundiales de 2002 (Brasil), 2006 (Portugal) y 2014 (Brasil)
* Óscar Tabárez (20 partidos) | Mundiales de 1990, 2010, 2014 y 2018 (Uruguay)
Deschamps romperá el récord en su último partido con Francia
Independientemente a la derrota de Les Blues contra España en la semifinal, Deschamps todavía podrá colocarse en solitario en lo alto de la estadística este sábado durante el partido por el tercer lugar en Miami.
Además, cabe mencionar que ese será su último encuentro al frente de la selección francesa. Y es que, una vez termine el torneo, dejará su cargo tras 12 años de gestión.