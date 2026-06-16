Con doblete, Mbappé supera récords de Pelé y Messi al darle la victoria a Francia en su debut
Kylian Mbappé marcó un doblete histórico con el que le dio la victoria a Francia en su debut mundialista ante Senegal este martes. Con sus dos anotaciones se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de los Mundiales al dejar atrás a Pelé y momentáneamente a Lionel Messi.
Por si fuera poco, la estrella del Real Madrid, que a los 27 años de edad ya presume 14 goles en estos torneos, también se convirtió en el máximo goleador francés en las Copas del Mundo al superar a Just Fontaine.
Este primer partido del Grupo I se llevó a cabo en Nueva Jersey y aunque terminó 3-1 a favor de Francia, el juego tuvo un comienzo de pocas acciones. Incluso Mbappé lució errático en el primer tiempo, fallando recepciones y dejando ir algunas oportunidades.
Contrario a ello, Senegal buscó aprovechar esto a su favor para ir hacia adelante mediante contragolpes. Fue así como generó las únicas dos ocasiones de peligro de la primera parte. Por un lado, Nicolas Jackson, tras una escapada a velocidad por la izquierda, disparó abajo al primer palo, pero la fortuna le sonrió a los galos, pues el balón pegó en el poste, rebotó en los pies de Mike Maignan y se fue por un costado de la meta.
Después, antes del entretiempo, Sadio Mané mandó una diagonal que perforó la defensa, pero cuando Ismaïla Sarr apareció solo para definir, perdonó mandando la pelota por arriba.
Mbappé recompuso la postura y anotó un doblete
Fue para la segunda parte que Francia cambió su dinámica y con ello finalmente empezó a tocar la puerta. De hecho, en los primeros minutos de la reanudación generó tres manos a mano, uno de Michael Olise y dos de Mbappé que, de no ser por el exguardameta del Chelsea, Édouard Mendy, el gol hubiera caído antes.
Además, estuvieron cerca de conseguir un penal por una entrada de Mané sobre el '10' francés, pero el árbitro consideró que no había falta. Les Bleus siguieron insistiendo y al minuto 66 encontraron su recompensa. Olise puso un pase al movimiento de Mbappé, quien esta vez concretó para el 1-0.
Senegal respondió inmediatamente con Krépin Diatta asistiendo a Jackson, quien con un disparo potente había puesto el empate. Sin embargo, todos los festejos tuvieron que apagarse debido a que este último estaba en fuera de lugar.
Francia lo resuelve en un final dramático
Ya sobre el cierre, al minuto 82, Francia recurrió de nuevo al balón entre líneas, ahora con Adrien Rabiot habilitando a Bradley Barcola, quien con una definición bombeada puso el 2-0.
Parecía que todo terminaba así, pero en el agregado, Ibrahim Mbaye encaró por la derecha del área y, con un disparo fuerte y la complicidad del arquero galo, descontó para los senegaleses. Esto dejaba un final emocionante, pero Mbappé, una vez más, hizo acto de presencia para darle tranquilidad a los suyos y, con un remate de larga distancia que se coló en el ángulo, sentenció el 3-1 para la victoria de Francia.
Mbappé supera a Pelé y acecha el récord de goles mundialistas
Con este doblete, Mbappé llegó a 14 anotaciones en Copas Mundiales, superando a Pelé (12 goles) y a Lionel Messi (13 goles). Así se colocó como el tercer máximo anotador de la historia de la justa, empatado con el histórico Gerd Müller de Alemania, y solo por detrás del brasileño Ronaldo Nazário (15 goles) y el alemán Miroslav Klose (16 goles).
Francia regresará a la acción el próximo lunes 22 de junio para su segundo juego del Grupo I ante Irak. Este encuentro podría tratarse de una cita con la historia, ya que con solo dos goles más, el atacante francés estaría escribiendo su nombre en la cima de los récords del fútbol mundial.