Con la Piedra del Sol y recorrido cultural, México se tomó la foto oficial del Mundial 2026
Con la lista definida, los números asignados y un último partido de preparación en el camino, la Selección Mexicana se tomó la foto oficial para el Mundial 2026.
El lugar elegido fue el Museo de Antropología, aprovechando que el equipo de Javier Aguirre tiene como campo base el Centro de Alto Rendimiento, al sur de la Ciudad de México.
El plantel de 26 jugadores, completo hasta hace unos días con Raúl Jiménez y César Huerta como los últimos en incorporarse, se trasladó este martes a la zona de Polanco, para este acto previo a la inauguración del próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.
Todos de traje, los jugadores se tomaron fotografías en la explanada interior, donde destaca la fuente monumental, elemento emblemático de todo el edificio diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vásquez (también creador del Azteca).
Los jugadores también pasaron por la sala Mexica del Museo, donde se exhibe la Piedra del Sol, también conocida como calendario azteca. Ahí, el plantel de Javier Aguirre aprovechó para mostrar la camiseta que utilizará en la Copa del Mundo, precisamente con los elementos de la Piedra del Sol estampados sobre ella.
“El espacio frente a este símbolo nacional permitió reflexionar sobre el tiempo, la historia, las raíces y la responsabilidad de representar al país en una Copa del Mundo celebrada en casa”, señaló la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.
Ahí posaron Raúl Jiménez con la camiseta número 9, Guillermo Ochoa con el tradicional 13 que ha utilizado en otros Mundiales, Alexis Vega con la 10, Santi Gimenez con el 11 y Álvaro Fidalgo con el 8, entre otros.
En algunas de las fotografías también fueron parte Javier Aguirre y Rafael Márquez, por parte del cuerpo técnico del Tricolor, así como directivos como Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Ivar Sisniega, Presidente de la FMF; Duilio Davino, Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles.
El plantel aprovechó para recorrer algunas salas del museo, donde conoció piezas sobre el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más antiguas de la cultura nacional.
“Además, observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlán y del símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional”, agregó la FMF.