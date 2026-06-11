Con llanto y récord, Raúl Jiménez anota su primer gol mundialista
La vida premió a Raúl Jiménez con un momento lleno de múltiples significados. Después de que hace cinco años estuvo a punto del retiro, de que apenas en marzo perdió a su padre, y que había estado en tres Mundiales sin anotar, por fin celebró un gol en la Copa.
La vida del delantero ha estado llena de obstáculos en los últimos años, pero este jueves anotó el 2-0 del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con el que además rebasó a Jared Borgetti como el segundo mejor goleador de la Selección Nacional.
Luego de un primer gol tempranero de Julián Quiñones y de un segundo tiempo que empezó soso, Jiménez apareció en el área para definir de cabeza un centro del Piojo Alvarado.
Jiménez se notó conmovido en el festejo, sin gritos ni gestos eufóricos sino reflejando una sensación de tranquilidad y enorme nostalgia. Tras ser abrazado por sus compañeros, el delantero levantó la mano hacia el cielo y con el dedo índice y los ojos enrojecidos, seguramente le dedicó el gol a su padre.
Con este tanto, Jiménez se colocó a solo cinco goles de Javier Hernández, hasta hoy el mejor goleador histórico de la Selección Mexicana con 52 tantos.
El delantero de 35 años había ido a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero en ninguno había podido anotar, hasta que llegó el minuto 67 del partido inaugural, cuando Sudáfrica ya jugaba con uno menos por una de las dos primeras rojas que sufrieron en el partido.
Además, el gol le llegó apenas un día después del anuncio de que volverá a su "casa" en Inglaterra, luego de que el Wolverhampton oficializó su fichaje este miércoles, tras pasar ahí sus mejores años en la Premier League, si bien ahora jugará en la Championship, pues los Wolves recién descendieron.