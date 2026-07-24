Con plantilla de más de 100 millones, Chivas es hasta hoy el equipo más caro de Liga MX
Con la única plantilla que supera los 100 millones de euros del futbol mexicano, las Chivas de Guadalajara se colocan como el equipo más caro de la Liga MX, aunque los equipos aun tienen varios días para hacer más fichajes.
El Apertura 2026 ya comenzó y, según Transfermarkt, el Rebaño Sagrado ha alcanzado un valor de 109.33 millones de euros. Con ello supera al Club América, su más cercano perseguidor con valor de 99.65 millones de euros.
Sin embargo, esas cifras pueden cambiar, ya que los equipos pueden realizar fichajes hasta el 11 de septiembre. De cualquier modo, hoy los jaliscienses también se colocan 10 veces por arriba de la plantilla más barata, el Atlante, con una cifra de 10.18 millones de euros.
Lo llamativo es que, desde que se tiene registro, es la primera vez que el conjunto Tapatío se coloca como el equipo más caro del país. Es más, ni quisiera había pasado esto durante el Apertura 2006 y Clausura 2017, torneos en los que Chivas fue campeón. Además, lo ha logrado únicamente con futbolistas de nacionalidad mexicana, contando a los que poseen doble nacionalidad.
Con Diego Milito, el valor aumento 70% en un año
Hay que destacar que, cuando Diego Milito confirmó su llegada al Chivas como nuevo director técnico el 26 de mayo de 2026, el valor de la plantilla estaba en 62.28 millones de euros. Esto quiere decir que, desde que argentino llegó, se potenció el precio del equipo en un 70.7 por ciento.
En parte, esto tiene relación con los fichajes del último año, entre los que se encuentran Jordán Carrillo, Kevin Castañeda, Efraín Álvarez, Bryan González, Brian Gutiérrez, Jonathan Pérez, Diego Campillo, Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda. Aunque eso sí, ninguno de ellos su traspaso superó los 10 millones de dólares.
Pero también tiene que ver con los resultados que han conseguido de la mano de Milito. Y es que, en dos torneos, ha logrado darle estabilidad al primer equipo, siendo sexto lugar general y finalizando en cuartos de lugar en el Apertura 2025, mientras que en el pasado Clausura 2026 culminó segundo en la tabla y alcanzó las semifinales.
Evolución del valor de Chivas en el último año:
* Apertura 2025: 62.28 millones de euros
* Clausura 2026: 95.43 millones de euros
* Apertura 2026: 109.33 millones de euros
El mundial aumentó el valor de sus seleccionados
Hay que recordar que, para Norteamérica 2026, Chivas fue el equipo mexicano con presencia en la selección nacional. En total, prestó a 5 de sus jugadores al equipo Tricolor: Raúl "Tala" Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Armando González y Roberto "Piojo" Alvarado.
De entre ellos, hubo dos que destacaron sobre el resto, el "Tala", que tomó el relevo en el arco nacional como titular y manteniendo el cero en cuatro partidos, lo que le permitió subir su costo de 6.5 a 8 millones de dólares. Mismo caso del "Piojo" Alvarado que fue el máximo asistidor del equipo mexicano, jugando todos los partidos para pasar de 7.5 a 10 millones de euros.