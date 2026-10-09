Concacaf confirma horarios para debut de México en Nations League, en Jamaica y Monterrey

Concacaf presentó la fecha y los horarios para los juegos de México contra Jamaica para su debut en la Nations League. Luego de una primera gira de amistosos en la que no pudo ganar en cuatro partidos, Rafa Márquez buscará reivindicar su camino con el combinado tricolor en Kingston y Monterrey, ahora en un torneo oficial, por los Cuartos de Final del torneo.

De acuerdo con el formato del certamen, el Tricolor se saltó la fase de grupos y avanzó directamente a las instancias definitivas tras ubicarse dentro del top 4 del ranking de la Concacaf. Ahí aguardó por su rival, que sería el segundo lugar de grupo con menos puntos, que este en caso fueron los Reggae Boyz, sublíderes del grupo B con 7 unidades,

¿Cuándo y dónde jugará México contra Jamaica?

La eliminatoria se disputará a formato de ida y vuelta. El primer encuentro se celebrará en suelo caribeño, en la cancha del National Stadium de Kingston, el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas. Tres días después vendrá el cruce de vuelta, el cual se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas.

Esta será la séptima ocasión en la que México dispute un partido de un torneo oficial en Monterrey, aunque la primera en el recinto mundialista de los Rayados, inaugurado en 2015.

Así se jugarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League

* México vs. Jamaica

* Ida: Sábado 14 de noviembre, 19:00 horas | National Stadium (Kingston, Jamaica)

* Vuelta: Martes 17 de noviembre, 20:30 horas | Estadio BBVA (Monterrey, México)

* Panamá vs. Curazao

* Ida: Jueves 12 de noviembre, 18:00 horas | Stadion Ergilio Hato (Willemstad, Curazao)

* Vuelta: Domingo 15 de noviembre, 17:00 horas | Estadio Rommel Fernández (Ciudad de Panamá, Panamá)

* Guatemala vs. Canadá

* Ida: Viernes 13 de noviembre, 20:00 horas | Estadio Manuel Felipe Carrera (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

* Vuelta: Lunes 16 de noviembre, 19:00 horas | BMO Field (Toronto, Canadá)

* Estados Unidos vs. Haití

* Ida: Sábado 14 de noviembre, 15:30 horas | Sabina Park (Kingston, Jamaica)

* Vuelta: Martes 17 de noviembre, 18:00 horas | TQL Stadium (Cincinnati, Estados Unidos)

Los cuatro ganadores de estas eliminatorias avanzarán al Final Four, instancia en la que se disputarán las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la gran final del 22 al 30 de marzo de 2027. Esta etapa del torneo se jugará en sede única en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con cruces a un solo encuentro a eliminación directa.