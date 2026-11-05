Conflicto armado frena racha goleadora de Julián Quiñones; Arabia pospone juegos

El conflicto armado en la región de Arabia Saudita obligó a un cambio en el calendario de su futbol internacional y nacional. Por esta razón, de momento, la liga de dicho país quedó en pausa, una situación que llega justo en medio de la racha goleadora de Julián Quiñones en el balompié asiático.

El delantero del Tricolor y del Al-Qadisiya suma de momento 10 tantos en todas las competiciones dentro de la actual campaña 2026-27, cinco de esas anotaciones tan solo en los últimos cuatro juegos. Para este jueves 5 de noviembre, el mexicano tenía previsto otro partido ante el Al-Fayha por la jornada 13 de la primera división saudí, misma en la que tenía la oportunidad de seguir rompiendo las redes.

Sin embargo, el encuentro al final no se pudo realizar. Y es que la Saudi Pro League informó que el cotejo quedaba pospuesto a una nueva fecha por definir.

Ajustes obligados por la geopolítica y el calendario

Todo comenzó cuando la Confederación Asiática de Futbol (AFC) determinó posponer la Copa Asiática 2027, la cual en un inicio estaba programada para iniciar el próximo 7 de enero en Arabia Saudita. Ahora, se jugará a finales de aquel año, comenzando el 23 de diciembre.

Lo anterior, como una medida preventiva en lo que bajan las tensiones geopolíticas, luego de que rebeldes hutíes de Yemen atacaran territorio saudí. Esto incluyó tres atentados el pasado 24 de octubre en los aeropuertos internacionales de Abha, del Rey Khalid y del Rey Fahd, los cuales dejaron 23 fallecidos.

Pero este ajuste no solo afectó al certamen continental, sino también a la propia liga saudí. Y es que la organización del torneo local, aunque no declaró que los atentados fueran el motivo, sí expresó que, al posponerse la Copa Asiática, se ajustará el calendario para optimizar el cierre de la temporada, mientras tanto se detendrán todos los duelos.

“La revisión se centrará en lograr una distribución más equilibrada de los partidos a lo largo del resto de la temporada, garantizando al mismo tiempo periodos de descanso y recuperación adecuados para los jugadores”.

Por ahora, la Saudi Pro League aún no confirma las nuevas fechas para que el torneo pueda continuar, aunque señaló que, una vez que se finalice la revisión, se presentará el calendario oficial para lo que resta de la campaña. Asimismo, cabe destacar que, hasta este punto, en la contienda por el título el Al-Qadisiya de Quiñones marchaba segundo con 28 puntos, solo detrás del Al-Hilal, que suma 30 unidades.