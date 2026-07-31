Conflicto Estados Unidos-Irán provoca cancelación de pretemporada de NBA en Medio Oriente
La globalización de la NBA ha llevado a la asociación a distintas partes del mundo para disputar tanto partidos oficiales como de pretemporada, como lo han hecho en México, Francia o Inglaterra. Uno de esos destinos ha sido también el Medio Oriente, el cual por primera vez en cinco años no verá básquetbol de élite debido al conflicto que vive Estados Unidos con Irán.
Durante cuatro años, la NBA organizó partidos de preparación en Medio Oriente, pero para este 2026 no anunció nada de manera oficial, por lo que se comenzó a especular que los Emiratos Árabes Unidos no tendrían partidos este año, a pesar de conversaciones con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Washington Wizards y Brooklyn Nets para hacer el viaje.
De acuerdo con ESPN, el conflicto entre Irán y Estados Unidos fue uno de los motivos por los que los partidos en Abu Dabi no se llevarán a cabo, como tampoco los que se planeaban para Qatar.
A principios de año, la NBA y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi ampliaron el acuerdo de colaboración para los NBA Global Games, que incluían la creación de una academia y partidos de pretemporada, los cuales se pusieron en pausa para este 2026, pero que se planean se retomen después, aunque no hay una fecha definida.
El año pasado fue el más reciente que vio acción de la NBA en Abu Dabi, con los New York Knicks y los Philadelphia 76ers jugando en octubre como preparación para la campaña 25/26.
Esta es la segunda cancelación que sufre un evento deportivo en el Medio Oriente después de que la Fórmula 1 no celebró las carreras de Bahréin y Arabia Saudita en abril.
Y mientras la NBA retiró sus eventos en Medio Oriente, quien no se ha pronunciado es la Federación Internacional de Baloncesto, que llevará a cabo la Copa Mundial FIBA 2027 en Doha, Qatar en agosto del próximo año.
DEL BÁSQUETBOL HASTA EL FUTBOL
El conflicto entre Irán y los Estados Unidos ya se vio presente en la pasada Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con las restricciones que vivió la selección iraní durante sus partidos en tierras americanas.
El conjunto asiático no pudo tener su campamento en Estados Unidos, por lo que tuvo que hospedarse en México y trasladarse al país vecino únicamente para disputar sus partidos, regresando a su campamento apenas terminaran sus encuentros.
Además, miembros del cuerpo técnico no recibieron sus visas para entrar al país y debieron quedarse en México mientras la selección jugaba la Copa del Mundo.
NBA NO ES AJENO A SUSPESIONES
La última vez que se pusieron en pausa las relaciones de la NBA fuera de los Estados Unidos fue en 2019 con China. En aquella ocasión, un mensaje por parte del entonces director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, en apoyo a la independencia de Hong Kong desató la molestia del gobierno chino que rompió relaciones con la organización hasta por seis años.
Como consecuencia, no solo los partidos de NBA en China fueron suspendidos, sino que se le prohibió también a las televisoras emitir los juegos hasta el 2022, por lo que se perdieron cientos de millones de dólares en patrocinios.
La relación se reactivó en 2025 con el regreso de los Phoenix Suns y Brooklyn Nets para dos partidos de pretemporada, lo que indica que podría suceder lo mismo con el Medio Oriente una vez el conflicto entre Irán y Estados Unidos se calme.
¿CUÁNDO INICIA LA PRETEMPORADA DE LA NBA?
Los primeros partidos de pretemporada comenzarán el 3 de octubre con los juegos de NBA en Canadá, los cuales también estarán pasando por China, culminando los encuentros de preparación para el 11 del mismo mes.