¿Contra quién jugarán los mexicanos en Champions y otras competencias europeas?
A días de que inicie la Champions y el resto de las competencias europeas, los jugadores mexicanos ya conocen a sus rivales de estos torneos, algunos incluso aun sin haber definido su futuro.
Esta semana se llevaron a cabo los sorteos de Champions League, así como de Europa y Conference League, donde deberán estar ocho mexicanos, una vez que se concretó el fichaje de Erik Lira con el Mónaco, club que disputará Conference League.
Entre dos y tres mexicanos deberán jugar Champions
En Champions deberán estar Álvaro Fidalgo con el Betis, Obed Vargas con el Atlético de Madrid y Santiago Gimenez con el Porto, si bien el futuro de estos dos últimos todavía no es un hecho, ya que el cierre de registros en la mayoría de las Ligas europeas será el próximo martes 1 de septiembre.
Obed podría ser cedido a otro equipo de la Liga española, y hasta el momento han sonado nombres como el Alavés, por lo que no fue convocado para los dos primeros partidos del Atleti en LaLiga, y tampoco apunta a estar este fin de semana contra el Sevilla. Además del Alavés han sonado otros clubes como Getafe, Valencia, Sevilla y Betis.
De cualquier modo, el Atlético de Madrid enfrentará en Champions a Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, el Viking noruego y Stuttgart.
Por su parte, el Betis de Fidalgo enfrentará al Arsenal, Bayern Munich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, el Como italiano y el Slovan Bratislava.
Además, el Porto, posible destino de Santiago Gimenez, jugará contra el Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, su ex equipo Feyenoord, Slavia Praga y LASK.
Hormiga y Mateo, a escena en Europa League
En Europa League serán tres jugadores por el momento: Armando González con Olympiacos, Mateo Chávez con el AZ Alkmaar y posiblemente Julián Araujo con Bournemouth.
La Hormiga enfrentará al Milan, Marsella, Sparta de Praga, Rennes, Hoffenheim, Torreense, Celje y Jagiellonia Białystok. Por su parte, el AZ de Chávez jugará contra Juventus, Benfica, Dinamo de Zagreb, Sparta de Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Be'er Sheva y Ararat-Armenia.
En el improbable caso de que Santiago Gimenez permanezca en el Milan, en Europa League sus rivales serían Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat y Levski Sofia.
¿Quiénes jugarán Conference?
Y en Conference League deberán estar Rodrigo Huescas, ya en la parte final de su rehabilitación por una rotura de ligamentos en octubre del 2025, así como Erik Lira. El Copenhague de Huescas enfrentará al Braga, Estrella Roja de Belgrado, Iberia Tbilisi, Inter Escaldes, Lugano y U. Craiova.
Por su parte, el Mónaco jugará contra el Freiburg, Brighton, el Lincoln Red Imps de Gibraltar, el Hearths of Midlothian de Escocia, además del Nordsjaelland y el CSKA Sofia.
¿Cuándo serán las primeras jornadas de estas competencias?
La primera Jornada de Champions comenzará dentro de un par de semanas, con partidos entre el 8 y 10 de septiembre, y la Fase de Grupos terminará el 27 de enero para luego dar paso a Playoffs, Cuartos de Final y demás instancias hasta la Final el 5 de junio del 2027 en el estadio del Atlético de Madrid.
Por su parte, la Europa League comenzará el 16 y 17 de septiembre, para jugarse hasta el 28 de enero en su fase regular, y la final el 26 de mayo en Frankfurt, Alemania, mientras que la Conference comenzará hasta el 15 de octubre, con su sexta y última Jornada de Fase de grupos el 17 de diciembre, y con la Final el 2 de junio en Estambul, Turquía.