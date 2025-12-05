Corea del Sur: conoce todo acerca del segundo rival de México en el Mundial 2026
El segundo partido de México en el Mundial 2026 será ante Corea del Sur, el equipo más constante del continente asiático, pero con el que tiene una historia favorable: un par de victorias, la primera en 1998, cuando ganó 3-1. Veinte años después, en 2018, el Tri volvió a sumar tres puntos sobre los asiáticos, con un resultado de 2-1.
En Francia 1998, la selección mexicana, dirigida por Manuel Lapuente, se impuso con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis "Matador" Hernández. Aquel fue el comienzo de una participación decepcionante para los surcoreanos, que se fueron del Mundial con dos goles a favor y un punto.
En Rusia 2018, Carlos Vela y Javier Hernández le dieron la victoria al equipo del entrenador Juan Carlos Osorio. Tampoco fue un gran desempeño de Corea, que se fue igual en la primera ronda, con solo tres puntos. Su máxima figura aquél Mundial fue Son Heung-min, quien marcó dos veces en el torneo.
Corea del Sur, el país asiático más constante en Copas del Mundo
Corea del Sur es la selección asiática más constante. Lleva 11 clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo; no ha faltado a una cita desde México 1986.
En el presente, es la tercera selección asiática mejor rankeada por la FIFA, por debajo de Japón e Irán. Viene de ser el único equipo de su confederación en terminar invicto las eliminatorias.
En la segunda ronda ganó el grupo C, al vencer dos veces a China y Singapur, una a Tailandia y empatar una vez con los tailandeses. En la tercera y última fase que jugó, ganó el grupo B con marca de seis triunfos (Omán, Jordania, Irak, dos veces; Kuwait, dos veces) y cuatro empates (Palestina, dos veces; Omán y Jordania).
Su actual figura es Son Heung-min, que comparte la distinción de ser el goleador histórico en los certámenes junto a Ahn Jung-hwan, ambos con tres anotaciones. Heung-min, ex artillero del Tottenham y actual miembro del LAFC, marcó sus tantos en Brasil 2014 y Rusia 2018.
En sus 12 participaciones en el Mundial, su mejor resultado fue un cuarto lugar, cuando fue anfitrión en 2002. Su récord en la historia es de siete victorias, 10 empates, 21 derrotas, además de 39 goles a favor y 78 goles en contra.
En el Mundial pasado, Qatar 2022, fue eliminado en los octavos de final, tras perder 1-4 con Brasil.
Su seleccionador es Hong Myung-bo, quien los comanda desde julio de 2024. Es su segunda etapa al frente. En la primera los guió a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012 y a una eliminación en la fase de grupos de Brasil 2014.
México tiene marca perfecta de cinco victorias ante rivales de la confederación asiática. El encuentro será en Guadalajara, que recibirá por primera vez a la selección en una Copa del Mundo y por octava ocasión en la historia.
¿Cómo le ha ido a México ante rivales asiáticos?
- México 1986: México 1-0 Irak
- Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur
- Alemania 2006: México 3-1 Irán
- Rusia 2018: México 2-1 Corea del Sur
- Catar 2022: México 2-1 Arabia Saudita
En su recorrido mundialista, el Tri se enfrentó por primera vez a un contrincante de Asia en México 1986, con un triunfo de 1-0 contra Irak. La segunda ocasión fue en Francia 1998, Corea; en Alemania 2006 fue triunfo de 3-1 ante Irán; en Rusia 2018 se volvió a encontrar a los surcoreanos y la última ocasión, Catar 2022, el encuentro ganado de 2-1 a Arabia Saudita, que no le sirvió a los mexicanos a evitar la eliminación del certamen.