Corea del Sur, el rival no americano más frecuente de México desde 2014
Aunque a México y Corea del Sur los separan 12 mil kilómetros, pocas selecciones se han cruzado tanto en los últimos años.
El partido del próximo jueves de Copa del Mundo en Guadalajara será el noveno entre ambos desde 1998, una cantidad de enfrentamientos que el Tricolor no tiene contra equipos europeos o africanos.
En ese lapso, los otros rivales de la Selección Mexicana fuera del continente americano con los que más ha tenido partidos han sido Países Bajos y Nueva Zelanda, con 7 enfrentamientos ante cada uno, así 6 contra Japón y 5 frente a Alemania, Croacia, Islandia y Nigeria.
El conteo no incluye a los equipos americanos porque ante esos equipos las cantidades son mucho mayores. Por ejemplo, tan solo contra Estados Unidos ha jugado 41 veces, y 29 contra Honduras, seguido de Costa Rica (27), Panamá (26) y Ecuador (21), dados los varios torneos en que coinciden, como Copa Oro y Nations League, además de amistosos frecuentes por la cercanía geográfica.
Aquel primer partido contra Corea de 1998 fue el primero entre ambos en una Copa del Mundo, cuando México los venció por primera vez al abrir su Fase de Grupos y celebrar un 3-1 por el doblete del Matador Hernández y el otro tanto de Ricardo Peláez.
Tras ello los coreanos tomaron revancha porque vencieron a México en la Confederaciones del 2001 y en un amistoso del 2006. El Tri no pudo con Corea por cuatro partidos porque entre ese 2001 y 2006 también empataron en un par de ocasiones.
Después la inercia cambió. El 2014 comenzó con un amistoso en San Antonio, Texas, ante los surcoreanos, que terminó con un triunfo mexicano de 4-0, aunque en ese partido no hubo jugadores que se mantienen con el Tri, pues incluso hubo triplete de Alan Pulido y otro tanto de Oribe Peralta.
Pero después llegó el partido del Mundial Rusia 2018, con el que las generaciones actuales de ambas selecciones empezaron a crecer.
En aquel momento la figura de los asiáticos ya era Heung-Min Son y en el Tricolor ya estaban Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo y Guillermo Ochoa, los jugadores de aquella ocasión que hoy siguen formando parte de la Selección Nacional en esta Copa del Mundo 2026.
Esa vez el triunfo fue nuevamente mexicano por 2-1, con goles de Carlos Vela y Javier Hernández, mientras que por Corea anotó el mnecionado Son.
Luego se dio un amistoso en 2020 en Austria, durante una gira europea del Tricolor, que terminó con triunfo de 3-2 para el Tricolor, que remontó una desventaja y en apenas tres minutos durante el segundo tiempo anotó todos sus tantos.
Tras ello ambos equipos se encontraron apenas en septiembre pasado, durante un amistoso en Nashville que terminó 2-2, con goles de Santiago Gimenez y Raúl Jiménez por parte de México.
Ahora ambos se preparan para enfrentarse en la capital de Jalisco por el segundo de sus partidos del Grupo A en el Mundial 2026, el próximo jueves.