Corea del Sur: la potencia asiática que lleva 11 Mundiales consecutivos y próximo rival de México
Solo cinco selecciones en el mundo han clasificado a todos los Mundiales desde 1986: Argentina, Brasil, Alemania, España y Corea del Sur. Las primeras cuatro son potencias históricas del futbol con múltiples títulos mundiales entre ellas. La quinta es una nación asiática que en 1954 perdió sus dos primeros partidos de Copa del Mundo, que no volvió a clasificar en 32 años pero que hoy acumula 11 apariciones consecutivas en el torneo más grande del futbol. Este jueves 18 de junio, México se enfrenta a ese equipo en el Estadio Akron de Guadalajara en el segundo partido de la fase de grupos.
La historia de Corea del Sur en los Mundiales se divide en un antes y un después muy claro: 2002. Ese año, como anfitriones junto a Japón, los Guerreros Taegeuk hicieron lo que ninguna selección asiática había logrado jamás. Bajo la dirección de Guus Hiddink, el técnico neerlandés que transformó al equipo en menos de dos años, Corea del Sur venció a Portugal en la fase de grupos, eliminó a Italia en octavos de final con un gol de Ahn Jung-hwan en tiempo extra, dejó fuera a España en cuartos de final en penales y llegó a las semifinales, donde cayó 1-0 ante Alemania. Terminó cuarta del mundo. Para ponerlo en perspectiva, México nunca ha pasado de cuartos de final en toda su historia mundialista. Corea del Sur lo hizo en su primer intento como local.
Antes de 2002, los surcoreanos habían disputado cinco Mundiales sin ganar un solo partido. Después de 2002, se convirtieron en una selección respetada por todo el mundo. En Sudáfrica 2010 llegaron a octavos de final. En Rusia 2018 protagonizaron una de las sorpresas más grandes del torneo: le ganaron 2-0 a Alemania, la campeona del mundo vigente, con dos goles de Son Heung-min y Kim Young-gwon que eliminaron a los alemanes en la fase de grupos. En Qatar 2022 volvieron a octavos de final tras vencer a Portugal en el último partido del grupo, antes de caer ante Brasil.
El equipo que llega a México 2026 tiene como eje a Son Heung-min, el jugador más importante de la historia del fútbol surcoreano. Son tiene 33 años, 142 partidos internacionales, 54 goles y llega a su cuarto Mundial consecutivo. Dejó el Tottenham de la Premier League el año pasado después de una década para firmar con el LAFC de la MLS, pero sigue siendo el líder indiscutible del equipo. Hong Myung-bo, el entrenador, describió a Son esta semana como "el corazón" de la selección. Este podría ser su último Mundial.
Junto a Son, el equipo tiene talento de primer nivel europeo. Lee Kang-in milita en el Paris Saint-Germain y es el mediocampista creativo que conecta la defensa con el ataque. Kim Min-jae es el central del Bayern Múnich y uno de los mejores defensores de Asia. Hwang Hee-chan, delantero del Wolverhampton, es la segunda opción de gol detrás de Son. Hwang In-beom, mediocampista del Feyenoord, controla el ritmo del equipo desde el doble pivote. Hong Myung-bo, de 57 años, fue defensa en cuatro Mundiales como jugador y anotó el gol histórico que le dio a Corea del Sur su primer punto mundialista en 1994 con un empate 2-2 ante España. Ahora dirige al equipo en su segundo ciclo como entrenador, después de una primera experiencia fallida en Brasil 2014 donde no pasó de la fase de grupos.
Corea del Sur llega al Grupo A con la etiqueta de ser la única selección asiática invicta en la fase de clasificación. Sin embargo, la forma reciente preocupa: en marzo perdió 4-0 ante Costa de Marfil y 1-0 ante Austria en amistosos de preparación. El propio Son reconoció antes del torneo que el equipo necesita dejar de mostrar demasiado respeto a los rivales más fuertes y jugar con más ambición. "No podemos seguir dándole tanto respeto a los equipos grandes", dijo el capitán. "Tenemos que creer."
México enfrenta a Corea del Sur el miércoles 18 de junio a las 7:00 PM hora de México en el Estadio Akron de Guadalajara, en el segundo partido de la fase de grupos para ambos equipos. Para el Tri, es un rival que conoce bien: se enfrentaron en Rusia 2018 y México ganó 2-1 con goles de Javier Hernández y Carlos Vela. Pero este no es el mismo equipo que perdió ese día. Esta es una selección con 11 Mundiales consecutivos encima, con el mejor jugador asiático de la historia en la cancha y con la experiencia de haber eliminado a Italia, España y Alemania en Copas del Mundo anteriores. Además, este jueves venció 2-1 a Chequia en su debut en el Mundial 2026. No es un rival fácil. Nunca lo fue.