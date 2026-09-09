Courtois hará una pausa con la Selección belga y volvería a ella hasta 2028
El portero belga Thibaut Courtois no disputará con los Diablos Rojos la próxima Liga de Naciones, aunque volverá a estar disponible para la fase de clasificación de la Eurocopa 2028, informó este miércoles la prensa local.
El futbolista de 34 años tomó la decisión "tras una conversación con el seleccionador Mark Van Bommel", informó a la prensa Courtois tras el partido del Real Madrid contra el Inter el martes por la noche, en el que el belga fue una vez más decisivo en el triunfo del equipo español (2-1) en el inicio de la Champions League.
Tras perder en cuartos de final del pasado Mundial contra España, Courtois ya manifestó su deseo de tomarse "un descanso" en la selección para poder concentrarse con su club.
"Estaré de nuevo disponible para las eliminatorias de la Eurocopa, pero Van Bommel me ha dicho que no puede garantizarme el puesto de titular. Si el portero que juegue la Liga de Naciones lo hace bien, el seleccionador podría mantenerle la confianza", explicó Courtois, que ha disputado 115 partidos con los Diablos Rojos.
En ese caso, "quiero pelear por el puesto y demostrar que puedo ser de nuevo el titular", añadió.
Van Bommel, que tras el Mundial sustituyó en el cargo al francés Rudi Garcia, podrá contar en el futuro con el actual portero del Manchester United, Senne Lammens, o de Chelsea, Mike Penders.
La relación del guardameta con su selección ha tenido numerosos altibajos, especialmente durante el mandato de Domenico Tedesco (2023-2025), cuando Courtois llegó a renunciar al equipo nacional mientras el técnico italo-alemán se mantuvo en el puesto.