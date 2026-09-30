Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal en plena tensión con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de Portugal en Copenhague, en medio de la tensión generada con el técnico Jorge Jesus después de que el delantero permaneciera en la banca durante el partido contra Noruega y posteriormente dejara de entrenar con el resto del plantel.

El portugués acudió al Parken, donde la selección realizó su última práctica antes de enfrentar a Dinamarca por la Nations League, pero no participó en el entrenamiento y salió del estadio en un vehículo de la Federación Portuguesa. Reportes desde Europa mencionan que tenía previsto viajar a Madrid en su avión privado.

La salida resultó todavía más llamativa porque ocurrió poco después de que Jorge Jesus negara que existiera un conflicto con Cristiano y asegurara que el delantero de 41 años entrenaría este miércoles.

“Él no se negó. Va a entrenar hoy”, aseguró el seleccionador. Sin embargo, Ronaldo no apareció en la sesión y dejó las instalaciones mientras sus compañeros trabajaban.

🚨Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración con Portugal



📸 Así fue el momento de su salida del estadio pic.twitter.com/efcoAIF4Cz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 30, 2026

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

La situación comenzó el domingo, cuando Portugal derrotó 2-1 a Noruega. Cristiano fue suplente y no ingresó durante el encuentro, algo que no le ocurría como suplente disponible en un partido oficial de Portugal desde 2008.

Al terminar el encuentro, el capitán portugués se dirigió inmediatamente al vestidor y no permaneció con sus compañeros durante el saludo a los aproximadamente 600 aficionados portugueses que habían acudido al estadio en Oslo.

“Tengo que hablar con él, obviamente. La selección es de todos nosotros y no sé responder concretamente sobre lo que está pensando”, señaló el entrenador después del encuentro.

La situación continuó durante los siguientes días. CR7 trabajó en el gimnasio en lugar de hacerlo con el resto del plantel lunes y martes, pese a que no estaba lesionado. Jesus explicó que se trataba de un programa específico y negó que el jugador se hubiera rehusado a entrenar.

El presidente de la Federación viajó a Copenhague

El caso provocó que Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, viajara a Dinamarca. De acuerdo con la prensa portuguesa, modificó su agenda para reunirse con Cristiano y Jorge Jesus antes del encuentro contra Dinamarca.

Jesus confirmó que habló con Ronaldo, pero insistió este miércoles en que no existía un conflicto entre ambos. Según el entrenador, el propio Cristiano le aseguró que aceptaría cualquier decisión deportiva.

“Estoy aquí para que tú decidas. Si quieres que juegue, juego. Si quieres que vaya a la tribuna, voy”, fue la respuesta de Ronaldo según relató Jesus.

El entrenador también dejó clara su postura sobre la jerarquía del capitán portugués y sostuvo que ningún futbolista modificaría sus decisiones sobre el equipo.

Horas después, sin embargo, Cristiano volvió a ausentarse de la práctica y terminó por abandonar la concentración portuguesa. Medios lusos reportaban que la Federación todavía intentaba gestionar la salida del futbolista, mientras la prensa internacional comenzaba a cuestionar incluso qué consecuencias podría tener el episodio para su futuro con la selección.

Por ahora, ni Cristiano ni la Federación han anunciado que el episodio represente el final de su trayectoria internacional. Ronaldo es el jugador con más partidos y goles en la historia de Portugal, con 234 apariciones y 146 tantos, y apenas la semana pasada había asegurado que podría marcharse si el entrenador consideraba que ya no lo necesitaba.