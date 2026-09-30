Cristiano Ronaldo: ‘Le diré a los portugueses la verdad de mi salida de la Selección’

Horas después de abandonar la concentración de la selección de Portugal previo a su partido contra Dinamarca por la Nations League, Cristiano Ronaldo se manifestó sobre su adiós y advirtió con revelar las verdaderas razones de su decisión.

El capitán portugués se manifestó en redes sociales, después de que fue captado abandonando el estadio de Copenhague, donde sus compañeros entrenaron este miércoles, cuando además el entrenador Jorge Jesús ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que el delantero entrenaría este día y que no había ningún conflicto.

Sin embargo, su decisión se da después de que el domingo pasado pasó todo el partido en la banca contra Noruega, algo que no ocurría desde 2008. Tras ello, pasó sin entrenar con el grupo, sino por separado y más bien en el gimnasio, durante tres días pese a no estar lesionado.

“Después de la conferencia del entrenador de la Selección, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, decidí dejar la concentración del equipo”, expresó CR7.

“A su debido tiempo, le diré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que derivaron en mi salida del equipo, al que siempre me he dedicado. Ahora es tiempo de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros”.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Portugal disputa su tercer partido de la Nations League este jueves, un torneo en el que Cristiano jugó como titular durante el debut frente a Gales, que ganaron 1-0. Sin embargo, luego fue el partido entre Noruega en el que no tuvo minutos.

A partir de la tensión entre Cristiano Ronaldo y el entrenador fue que el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, viajó a Copenhague. Sin embargo, el desenlace no fue satisfactorio y también se espera conocer su postura.