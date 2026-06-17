Cristiano Ronaldo tiene a la mano un récord mundialista que ni Messi puede alcanzar
Un día después de que Lionel Messi anotara un hat trick y empatara a Miroslav Klose como el máximo goleador en Mundiales, Cristiano Ronaldo se quedó sin gol en el debut, por lo que uno de los récords más asombrosos pero que está a su alcance tendrá que esperar.
Cristiano Ronaldo no pudo anotar este miércoles en el empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el debut de Portugal en el Mundial 2026. El portugués de 41 años entró al Houston Stadium con la oportunidad de hacer historia en dos frentes al mismo tiempo, pero postergó la posibilidad de convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas.
Todavía le quedan al menos dos partidos en la fase de grupos para lograrlo: el martes de la próxima semana ante Uzbekistán y el sábado 27 ante Colombia.
El récord de los seis Mundiales sigue siendo exclusivo. Ningún jugador en los 96 años de historia del torneo ha logrado anotar en seis ediciones consecutivas. Cristiano ya tiene el récord absoluto con goles en cinco Mundiales seguidos: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En 2022, en Qatar, anotó un penal a Ghana en el debut y se convirtió en el primer hombre en la historia en marcar en cinco Mundiales distintos. Este miércoles buscaba convertir ese "primer hombre en cinco" en "primer hombre en seis", pero el gol no llegó.
Lo más asombroso es que Lionel Messi también está en su sexto Mundial este año y el martes anotó hat-trick ante Argelia. Con esos tres goles, Messi se convirtió en el segundo jugador en la historia en anotar en cinco Mundiales distintos, igualando el récord que Cristiano estableció en Qatar 2022. Pero a diferencia del portugués, el argentino no marcó en Sudáfrica 2010, lo que le impide pelear por el récord de seis Mundiales con gol. Si Cristiano anota en alguno de los dos partidos que le quedan en fase de grupos, llegará a una marca que Messi ya no puede alcanzar en este torneo.
Pero hay otro récord en juego. Con 41 años, Cristiano es el segundo jugador más veterano en disputar este Mundial, solo por detrás del propio camerunés Roger Milla, quien jugó en USA 1994 con 42. Y precisamente Milla es la otra leyenda con la que se mide Cristiano. El Old Lion estableció el récord como el goleador más viejo en la historia de los Mundiales el 28 de junio de 1994, cuando entró de cambio en el segundo tiempo ante Rusia y anotó con 42 años y 39 días. Ese récord lleva 32 años en pie y nadie lo ha podido tocar.
Cristiano no va a romper esa marca, pero sí puede convertirse en el segundo más viejo en anotar en la historia, por delante de su compañero Pepe, quien tiene actualmente el segundo lugar con 39 años y 283 días en Qatar 2022. Para el portugués, anotar en cualquier momento del torneo con 41 años significaría desplazar a su compatriota y colarse en el podio histórico de los goleadores más veteranos del Mundial, solo por detrás de Milla.
Portugal cerró el debut sin Cristiano en el marcador. Pero quedan dos oportunidades más en la fase de grupos para que el capitán portugués escriba su nombre en otro récord histórico. Esto es su sexto y último Mundial, y los récords todavía están en juego.