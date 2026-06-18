Criterio de desempate pondría a México directo en 16vos si vence a Corea
El empate entre Sudáfrica y Chequia al mediodía de este jueves benefició indirectamente a México, porque si el Tricolor vence a Corea del Sur por la noche, amarraría su clasificación a la siguiente ronda como líder de grupo y a falta de una jornada de la primera fase.
Este 18 de junio arrancó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. En el caso del sector A, la actividad inició con los sudafricanos rescatando un marcador de 1-1 ante los checos.
Conociendo este resultado, México pudo sacar la tablita y hacer cuentas sobre cuáles resultados necesita ante Corea del Sur en el partido que se celebrará este mismo jueves, a las 19:00 horas, en el Estadio Guadalajara.
Solo una victoria y México asegura el liderato de grupo
Por el momento, el grupo A se encuentra de la siguiente manera:
1. México: 3 puntos / 1 partido jugado (*pendiente vs. Corea del Sur)
2. Corea del Sur: 3 puntos / 1 partido jugado (*pendiente vs. México)
3. Chequia: 1 punto / 2 partidos jugados
4. Sudáfrica: 1 punto / 2 partidos jugados
Por esta razón, si México vence a los asiáticos llegaría a 6 puntos y no solo eso, sino que también ya tendría asegurado el primer lugar y, por ende, su pase a los dieciseisavos de final. Esto a pesar de que todavía le faltaría un juego más ante Chequia, el 24 de junio, para cerrar la fase inicial.
¿Por qué México pasaría primero venciendo a Corea del Sur?
Lo anterior se debe al reglamento que establece la FIFA para la ronda de grupos. De acuerdo con ello, si dos o más selecciones quedan con los mismos puntos en un sector, el primer criterio de desempate son los duelos directos que hayan tenido. Posteriormente, sería la diferencia de goles en los duelos directos, luego los goles en toda la primera ronda, luego el menor número de tarjetas recibidas y, finalmente, el ranking actual en el que se ubiquen.
El detalle está en que, dentro del hipotético caso de que México le gane a Corea del Sur, ya no podría ser alcanzado en puntos por Sudáfrica y Chequia, que a lo más que aspiran es a 4 unidades. Los únicos que todavía podrían empatar los 6 puntos de los mexicanos son los coreanos, si ganan en la última fecha y el Tricolor cae ante Chequia.
Sin embargo, si se da esta situación, México tendría el desempate a su favor, pues el criterio de enfrentamiento directo le otorgaría el liderato al haber derrotado a los asiáticos en esta segunda jornada. Así, sin importar lo que ocurra en el cierre de la fase de grupos y la cantidad de goles que anoten los surcoreanos, el pase estaría asegurado.
Hay que recordar que esta será la primera vez en la que un Mundial mayor utilice este sistema en el que duelos directos son el principal criterio para destrabar la igualdad. Aun así, previamente, estuvo a prueba a nivel juvenil durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
El problema está en que, si Corea le gana México, serían ellos quienes amarrarían la primera plaza, ya que el criterio le jugaría en contra a los aztecas.
Por último, cabe mencionar que para México es importante avanzar en la primera posición de su grupo. Y es que, de lograrlo, le permitirá jugar de local en la Ciudad de México los dieciseisavos de final, y en los octavos de final en caso de llegar a esta fase.