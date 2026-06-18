Nuevo criterio de desempate pone a México directo en 16vos al vencer a Corea
El empate entre Sudáfrica y Chequia al mediodía de este jueves benefició indirectamente a México, que con su triunfo esta noche ante Corea del Sur, amarró su clasificación a la siguiente ronda como líder de grupo a falta de una jornada de la primera fase.
Este 18 de junio arrancó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. En el caso del sector A, la actividad inició con los sudafricanos rescatando un marcador de 1-1 ante los checos.
Conociendo ese resultado, México pudo sacar la tablita y hacer cuentas sobre cuáles resultados necesitaba ante Corea del Sur en el partido que terminó 1-0 a favor del Tri con gol de Luis Romo.
Solo una victoria y México asegura el liderato de grupo
Por el momento, el grupo A se encuentra de la siguiente manera:
1. México: 6 puntos / 2 partidos jugados
2. Corea del Sur: 3 puntos / 2 partidos jugados
3. Chequia: 1 punto / 2 partidos jugados
4. Sudáfrica: 1 punto / 2 partidos jugados
Por esta razón, al vencer a los asiáticos México aseguró el liderato, y con ello su pase a Dieciseisavos de final, en el Estadio Azteca, aun cuando todavía le falta el partido del próximo miércoles 24, de nuevo en Ciudad de México.
¿Por qué México pasa primero al vencer a Corea del Sur?
Lo anterior se debe al reglamento que establece la FIFA para la ronda de grupos. De acuerdo con ello, si dos o más selecciones quedan con los mismos puntos en un sector, el primer criterio de desempate son los duelos directos que hayan tenido. Posteriormente, sería la diferencia de goles en los duelos directos, luego los goles en toda la primera ronda, luego el menor número de tarjetas recibidas y, finalmente, el ranking FIFA actual en el que se ubiquen.
El detalle está en que con el triunfo sobre Corea del Sur, México ya no podría ser alcanzado en puntos por Sudáfrica ni Chequia, que a lo más que aspiran es a 4 unidades. Los únicos que todavía podrían empatar los 6 puntos de los mexicanos son los coreanos, si ganan en la última fecha y el Tricolor cae ante Chequia.
Sin embargo, si se da esta situación, México tendría el desempate a su favor, pues el criterio de enfrentamiento directo le otorgaría el liderato al haber derrotado a los asiáticos en esta segunda jornada. Así, sin importar lo que ocurra en el cierre de la fase de grupos y la cantidad de goles que anoten los surcoreanos, el pase está asegurado.
Hay que recordar que esta será la primera vez en la que un Mundial mayor utilice este sistema en el que duelos directos son el principal criterio para destrabar la igualdad. Aun así, previamente, estuvo a prueba a nivel juvenil durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Por último, cabe mencionar que para México es importante avanzar en la primera posición de su grupo. Y es que así tiene garantizado jugar de local en la Ciudad de México los dieciseisavos de final, y en los octavos de final en caso de llegar a esa fase.
Fechas y horarios de la última jornada del Grupo A
* Chequia vs. México: Miércoles 24 de junio – Estadio Ciudad de México
* Sudáfrica vs. Corea del Sur: Miércoles 24 de junio – Estadio Monterrey
Ambos duelos se celebrarán en simultáneo a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).
¿Qué necesita el resto de los equipos del Grupo A?
* México: Ya clasificado como líder de grupo, sin importar lo que suceda en la tercera y última jornada de la fase de grupos.
* Corea del Sur: Con una victoria o un empate avanzaría como segundo lugar. Si llega a perder ante Sudáfrica, dependerá de que Chequia no gane y deberá esperar el acomodo del resto de los sectores para intentar avanzar como uno de los ocho mejores terceros lugares.
* Chequia: Requiere ganarle a México y que Corea del Sur pierda para asaltar la segunda posición. Si empata, necesita que Sudáfrica no gane; si pierde, requerirá que los africanos caigan por una peor diferencia de goles para aspirar a un boleto como mejor tercero.
* Sudáfrica: Obligado a ganar su juego ante Corea del Sur y esperar que Chequia no sume de a tres para meterse de lleno en la segunda posición. Con un empate o una derrota, quedará eliminado del torneo.