Cruz Azul Femenil y el 10-0 que detonó un caso de misoginia en la Liga MX
El 8 de agosto, Cruz Azul Femenil sufrió una devastadora goleada de 10-0 ante el América en el Clásico Joven, un resultado que detonó uno de los episodios de violencia digital más graves en la historia reciente de la Liga MX Femenil.
Lejos de quedarse en el terreno deportivo, la abultada derrota fue utilizada por los conductores de un podcast llamado Pláticas del Mal para emitir insultos misóginos, sexualizar a las futbolistas y atacar a la directiva cementera.
Las agresiones desataron una respuesta institucional contundente que involucró advertencias de demandas penales, el cese definitivo de relaciones comerciales y la intervención directa de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.
El 10-0
En el marco de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026, el Cruz Azul Femenil visitó las instalaciones del Club América para disputar una edición más del llamado Clásico Joven. El resultado fue una derrota histórica de 10-0 en contra de la escuadra celeste.
Las repercusiones de esta debacle deportiva no se hicieron esperar. La directiva determinó el cese del entrenador Israel Del Real. En un esfuerzo por estabilizar a la plantilla, la exatleta olímpica y entrenadora de las fuerzas básicas, Guadalupe Worbis, fue nombrada directora técnica interina.
Tras la humillante derrota en la cancha, el programa Pláticas del Mal —un podcast auspiciado por la plataforma teammexico.mx y caracterizado por su tono coloquial e irreverente— dedicó un espacio para evaluar el resultado.
El panel, integrado por los creadores de contenido Santiago Domínguez (quien funge como el portavoz aficionado de Cruz Azul), Mike Bedean (alias "Mike Máquina del Mal") y Criss Ángel (conocido como "Babuino"), transformó por completo lo que debía ser un debate táctico en un ataque directo y sexualizado.
El discurso superó cualquier barrera ética
Santiago Domínguez, visiblemente exaltado y escudándose en la frustración deportiva, afirmó públicamente que las jugadoras no merecían estar en la institución y recriminó el resultado. "No sean hijas de p..., que para eso les pagan".
El ataque se tornó explícitamente misógino cuando Domínguez aseveró que las atletas deberían ser despedidas y enviadas a trabajar a un "table dance" para ver "si les va mejor". Mike Bedean secundó estas agresiones sugiriendo que las futbolistas profesionales podrían abrir perfiles en la plataforma de contenido explícito OnlyFans si lo que buscaban era generar ingresos.
Además, el grupo incurrió en generalizaciones que minimizaban la capacidad intelectual y deportiva de las atletas por el simple hecho de ser mujeres, llamándolas "ignorantes" y asegurando que no comprendían la magnitud de la derrota "porque son morras y no consumen tanto futbol".
Babuino redirigió el hostigamiento hacia la directora deportiva del equipo femenil, María Fernanda (Mafer) Pons, acusándola públicamente de estar de vacaciones durante el desastre deportivo. Las descalificaciones se extendieron incluso al médico de la escuadra, Manuel Hernández Hernández, cuestionando su formación en medicina deportiva e insinuando prácticas de nepotismo y compadrazgo.
Las reacciones
La viralización de los fragmentos del programa provocó una movilización sin precedentes en varios frentes del deporte nacional. La directora deportiva Mafer Pons agradeció a las usuarias que visibilizaron el caso y catalogó los insultos como una muestra de ignorancia profunda que no tiene cabida en el futbol.
El 17 de agosto, el Cruz Azul emitió un contundente comunicado institucional. La institución cortó de manera definitiva los vínculos, accesos y relaciones comerciales con los creadores de contenido, una medida que se hizo extensiva a los patrocinadores y a la plataforma teammexico.mx.
Más importante aún, Cruz Azul anunció que su cuerpo de abogados se reservaba el derecho de iniciar procesos de litigio por la vía penal y civil, argumentando que las declaraciones misóginas representaban actos tendientes a causar daño psicológico, económico y patrimonial a la institución y a sus integrantes.
Paralelamente, debido a la exposición del conflicto, Mafer Pons comenzó a ser víctima de amenazas digitales, lo que obligó al equipo a activar protocolos de protección física y jurídica para resguardar su integridad.
Desde el vestidor, la respuesta fue igualmente firme. Lizbeth "Liz" Ángeles, jugadora emblema del equipo, publicó un extenso comunicado en sus redes sociales, desmantelando los argumentos de los agresores.
El respaldo gremial y mediático fue masivo. La Liga MX Femenil intervino oficialmente declarando que "la crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no", remitiendo el incidente a su Comité de Género.
Organizaciones rivales, como los Pumas publicaron comunicados de solidaridad y reprobaron la violencia digital de género. Sin embargo, la controversia trascendió lo deportivo y requirió la intervención directa del gobierno federal.
El 18 de agosto la Secretaría de las Mujeres emitió un posicionamiento en el que condenó los actos de violencia digital, mencionando con nombre y apellido a Domínguez, Bedean, Babuino y a la plataforma auspiciante.
Presionados por la condena del gobierno federal, el repudio generalizado del gremio deportivo, la pérdida de vínculos comerciales y la inminente posibilidad de enfrentar costosas demandas legales, la postura de los creadores de contenido colapsó.
Este mismo martes, el panel completo de Pláticas del Mal publicó un comunicado de prensa en su cuenta oficial de Instagram. En su disculpa pública, los locutores admitieron que sus ataques fueron inapropiados. Cruz Azul, no obstante, mantuvo abierta la ventana de continuar con el proceso legal de ser necesario.