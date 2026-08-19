Cruz Azul reinventa el último bastión de la era Billy y lo anuncia ante Sheinbaum
La nueva administración de Cruz Azul quiere borrar todas las huellas de la era Billy Álvarez, fallecido en mayo pasado, y para ello no solo cambió de nombre el estadio en Tula, Hidalgo, cuna de la cementera, sino que anunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum una inversión millonaria en la infraestructura de dicha localidad, tras retomar el control de la planta ahí ubicada y que representaba el último bastión de “Billy”.
El presidente de la cooperativa, Víctor Velásquez, participó este miércoles en la conferencia matutina de Sheinbaum, donde anunció una inversión de 6,500 millones de pesos, destinados a proyectos sociales y deportivos, lo que representa una especie de reinvención de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo.
Entre los proyectos deportivos estarán mejoras al estadio que antes se llamaba 10 de Diciembre, pero que hace unas semanas cambió de nombre para convertirse en Estadio Refundación. La razón es que esa fecha decembrina representaba el día en que el padre de Billy Álvarez, Guillermo Álvarez Macías, asumió la presidencia de la organización.
Sin embargo, desde este Apertura 2026 el cambio de nombre obedece a que en febrero pasado la cementera encabezada por Velázquez recuperó el control de la planta de cemento en esa ciudad, y por lo tanto del estadio, a donde regresó el equipo de Expansión MX celeste, luego de cinco años de jugar fuera.
“Nos llevamos la Liga de Expansión de la Liga MX a jugar en el estadio Refundación y con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte (…) y generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad”, señaló.
Mientras la administración encabezada por Velázquez tomó progresivamente el control de los activos de la Cooperativa después de la salida de Billy Álvarez en 2020, la planta de Hidalgo permaneció durante casi cinco años fuera de sus manos, convertida en el último gran foco de resistencia relacionado con la anterior administración.
Su recuperación en febrero pasado terminó con ese capítulo y abrió el camino para el proyecto que Cruz Azul denomina ahora “Refundación”, un inmueble lleno de simbolismo, pues el equipo de Primera División nació ahí, donde jugó sus primeras temporadas, de 1964 a 1971, y también donde consiguió sus primeros títulos, los de 1969 y 1970.
6 mil 500 millones para transformar el corazón de Cruz Azul
Velázquez anunció inversiones por 6 mil 500 millones de pesos, con una generación estimada de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y una capacidad proyectada de producción de tres millones de toneladas de cemento anuales.
De ese monto, más de mil 800 millones de pesos se destinarán a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, mientras que otros 3 mil 700 millones corresponden a la construcción de una nueva línea de cemento que presenta un avance de 85 por ciento.
Además, la Cooperativa contempla invertir más de mil millones de pesos en un hospital, con quirófanos inteligentes, consultorios de especialidades, terapia intensiva y banco de sangre.
Tula vuelve a producir, Ciudad Cooperativa recibe inversión, Cruz Azul Hidalgo regresó al futbol profesional y el estadio que durante décadas llevó el nombre de una fecha emblemática de la vieja estructura tiene ahora otra identidad.