Cuando los gigantes caen: Los castigos tras los mayores escandalos del futbol europeo

El Manchester City se encuentra en un punto que seguramente será de inflexión tras ser encontrado culpable de cometer 114 infracciones contra las reglas financieras de la Premier League y quedar a la espera de lo que podría ser un castigo histórico.

Sin embargo, a lo largo de la existencia de este deporte, el cuadro británico no sería el primer gigante europeo en recibir castigos ejemplares.

Juventus (Calciopoli) – Descendido a Serie B

En el 2006, dos de los altos mandos de la Juventus, Luciano Moggi y Antonio Giraudo, fueron declarados culpables de formar parte de una red de fraude deportivo. Ellos, junto a dueños de otros clubes y dirigentes federativos, buscaban influir en la designación arbitral de las jornadas para favorecer a determinadas escuadras.

La Federación Italiana de Futbol despojó al club de sus dos últimos títulos en aquel momento: los Scudettos de las campañas 2004-05 y 2005-06. Pero como castigo principal, la Vecchia Signora fue descendida a la Serie B. Además, otros equipos involucrados recibieron penalizaciones para el siguiente torneo: la Lazio fue sancionada con una reducción de 3 puntos, el Milan con 8 puntos, el Reggina con 11 puntos y la Fiorentina con 15 puntos.

Milan y Lazio (Totonero) – Descendidos a Serie B

En la temporada 1979-80 se dio la primera gran polémica del balompié italiano. Este caso fue por amaño de partidos, aunque en esta ocasión los principales involucrados fueron el Milan, que un año antes se había proclamado campeón de la Serie A, y la Lazio.

Las autoridades de la época recibieron una denuncia por parte de un comerciante de Roma, quien confesó formar parte de una red clandestina integrada por un empresario y miembros del crimen organizado. Todos ellos sostenían reuniones secretas con futbolistas, entrenadores y directivos para negociar pagos a cambio de manipular resultados.

Ambas escuadras fueron relegadas a la segunda categoría de forma automática. Por su parte, Paolo Rossi, entonces gran figura de la Azzurra y del Milan, no se escapó de las sanciones y fue suspendido por dos años de toda actividad futbolística.

Liverpool (Tragedia de Heysel) – 5 años suspendido de torneos UEFA

Este evento representó un castigo ejemplar para toda una liga, luego de que el 29 de mayo de 1985, el Liverpool disputaba la final de la Copa de Europa ante la Juventus en el Estadio de Heysel en Bruselas. El encuentro terminó con un triunfo 1-0 para los italianos, pero el resultado pasó a segundo plano cuando en las gradas se reportaron 39 fallecidos y más de 600 heridos a causa de una avalancha humana.

Inglaterra enfrentaba un severo problema con los hooligans, quienes antes del partido, varios de ellos en estado de ebriedad, buscaron agredir a la afición de la Juventus. Esto provocó que los simpatizantes italianos quedaran atrapados contra las paredes y vallas del inmueble, provocando la asfixia de decenas de personas.

Tras la tragedia, la UEFA suspendió al Liverpool durante seis años de las competiciones continentales. Además, para erradicar el problema de los hooligans, la liga entera recibió una prohibición de cinco temporadas sin poder participar en certámenes europeos.

Marsella (Sobornos y corrupción) – Descendido a la Ligue 2

En 1993, el Olympique de Marsella se convirtió en el primer equipo francés en ganar la Champions, consumando además un histórico doblete tras coronarse en la Ligue 1.

Sin embargo, estos triunfos quedaron empañados por la corrupción. Días antes de disputar la final contra el Milan, el Marsella sostuvo un partido de liga local frente al Valenciennes. Con el objetivo de no sufrir bajas por lesión ni sobrecarga física previo al duelo europeo, la directiva francesa decidió sobornar a futbolistas rivales para que jugaran a un ritmo menor al habitual.

El hecho fue descubierto por la Federación Francesa, que le retiró el título de liga al club. Aunque la entidad logró conservar la Orejona, a nivel local el Marsella fue castigado con el descenso automático a la segunda división.

Rangers (Bancarrota) – Descendido a la cuarta división

Este caso no se trató de infracciones por inyecciones artificiales de capital, sino de un sobreendeudamiento. El Rangers de Glasgow, histórico del futbol escocés, se declaró en bancarrota en 2012, luego de acumular una deuda superior a los 150 millones de euros.

Los activos del club tuvieron que ser liquidados y la institución fue adquirida por el empresario Charles Green por solo 5.5 millones de libras, teniendo que ser refundada como una nueva entidad. A pesar de que la directiva solicitó mantenerse en la primera división, solo se aceptó que pudiera competir a partir de la cuarta categoría, teniendo que empezar desde cero su camino de regreso al máximo circuito, el cual le costó cuatro años.