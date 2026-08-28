Cuatro DT’s argentinos para Messi en tres años: Inter Miami ficha a Killy González
El Inter Miami anunció este jueves el despido de Guillermo Hoyos y la contratación de Cristian "Kily" González, el cuarto técnico diferente que tendrá Lionel Messi desde que llegó a Miami en 2023, todos argentinos y con un vínculo personal con el astro rosarino, pero ninguno logrando consolidarse en el cargo más de dos temporadas.
El patrón no es casual, luego de que desde el primer día, el Inter Miami construyó su modelo técnico alrededor de Messi, eligiendo entrenadores que lo conocen, que hablan su idioma y que en algunos casos forman parte de su círculo de confianza. Pero el resultado es una lista de cuatro nombres que refleja tanto la ambición del proyecto como su inestabilidad.
Gerardo Martino fue el primero, porque ya había trabajado con Messi en el Barcelona en la temporada 2013-14 y dirigido a la selección argentina entre 2014 y 2016. En Miami ganó la Leagues Cup 2023 y la Supporter’s Shield 2024, pero no pudo superar la primera ronda de los playoffs y renunció por "motivos personales" a finales de 2024.
Javier Mascherano llegó entonces como el gran proyecto. Excompañero de Messi en el Barcelona y en la selección argentina, había dirigido solo equipos juveniles, la Sub-20 y la Sub-23 argentinas, antes de asumir su primera experiencia en un club. Lo que nadie esperaba fue la temporada que entregó: ganó la primera MLS Cup de la historia del club, la Conferencia Este y llevó al Inter Miami al Mundial de Clubes 2025, donde se convirtieron en el primer equipo MLS en alcanzar los octavos de final. El equipo marcó 101 goles, récord histórico de la liga, pero en abril de 2026, cuatro meses después del título, renunció de forma inesperada también por "razones personales".
Guillermo Hoyos fue la solución de emergencia. Nacido en Córdoba, Argentina, de 62 años, llegó al Inter Miami en 2023 a petición del propio Messi, de acuerdo a fuentes extraoficiales, para dirigir las divisiones formativas. Había sido uno de sus entrenadores en las categorías juveniles del Barcelona. Asumió de forma interina y sus buenos resultados iniciales le dieron continuidad. Pero cinco partidos sin ganar, 13 goles encajados y la eliminación en fase de grupos de la Leagues Cup terminaron con su ciclo este jueves. La MLS le aplicó además una suspensión de un partido por los reiterados retrasos en la salida de los jugadores al campo tras los descansos.
Ahora llega Kily González, también rosarino y conocido de Messi. Como jugador tuvo una destacada carrera en Europa: Valencia, Zaragoza e Inter de Milán, con 56 internacionalidades y presencia en el Mundial de Corea-Japón 2002. Como técnico, su experiencia se limita completamente al fútbol argentino: Rosario Central, Unión y Platense, su último trabajo, del que salió en octubre de 2025 sin pena ni gloria. No ha dirigido nunca fuera de Argentina.
El Inter Miami está a 10 puntos del líder Nashville con 13 jornadas por disputar y con el objetivo de clasificar a la Concacaf Champions Cup en serio peligro. González asumirá un equipo con Messi, Suárez, De Paul y Casemiro, una constelación de veteranos que ya han visto irse a tres técnicos, y lo hará sin haber dirigido nunca en una liga de primer nivel internacional.