Cuidado, México; estas son las fortalezas y debilidades de Chequia
Este miércoles 24 de junio, a las 19:00 horas, México enfrentará a Chequia en su última jornada del Grupo A, y aunque el cuadro europeo llega con una derrota y un empate, no deja de tener fortalezas.
Para dicho encuentro, México llegará con 6 puntos y con el liderato asegurado del sector. Por su parte, Chequia tendrá la obligación de ganar si desea seguir aspirando a avanzar a los dieciseisavos de final.
Aun así, los aztecas tendrán dos estadísticas en juego. Una de ellas es la de terminar por primera vez en su historia la fase de grupos con tres triunfos en tres juegos. La segunda será su invicto mundialista en el Estadio Azteca, ya que, en 9 partidos en este recinto, el "Tricolor" jamás ha perdido, ganando 6 y empatando 3. Por ello, si quiere mantener la racha, los dirigidos por Javier Aguirre se deberán cuidar de las virtudes checas.
El juego aéreo, la principal arma de Chequia
Chequia anotó 26 goles durante toda la eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026, incluyendo la fase de repechaje. De todos estos tantos, 8 fueron de cabeza, es decir, el 30.8% de sus goles son a través de esta vía aprovechando la estatura de sus futbolistas.
Además, en esta Copa Mundial, los checos han anotado dos goles, de los cuales uno ya fue con un remate de cabeza, ante Corea del Sur.
Un equipo de altura
Otro dato relevante es que Chequia se presenta a esta justa como la quinta selección de 48 equipos más alta del torneo, con un promedio de 185.73 centímetros. Sin contar a su arquero titular, Matěj Kovář que mide 196 centímetros, estos son los jugadores de campo más altos de su escuadra:
* Tomáš Chorý: 199 cm (Delantero)
* Tomáš Souček: 192 cm (Medio)
* Ladislav Krejčí: 191 cm (Defensa)
* Patrik Schick: 191 cm (Delantero)
* Lukáš Provod: 191 cm (Medio)
Por su parte, México aparece como la cuarta selección más baja de estatura, con un promedio de 179.5 cm. Su jugador más alto es el portero Raúl "Tala" Rangel de 191 cms., y aunque ya tiene la clasificación asegurada, para este juego ha quedado abierta la posibilidad de que Javier Aguirre opte por poner a Guillermo Ochoa (185 cms.) en el arco. En cuanto a los jugadores de campo, estos son los más altos:
* César Montes: 191 cm (Defensa)
* Edson Álvarez: 191 cm (Medio)
* Guillermo Martínez: 191 cm (Delantero)
* Raúl Jiménez: 188 cm (Delantero)
* Luis Romo: 183 cm (Medio)
Las debilidades de Chequia
Sin embargo, la mayor fortaleza de Chequia también es su debilidad, ya que depende en gran medida del balón parado y de los centros desde la banda, para utilizar su altura.
Además, en cuanto a su juego, tiende a cederle la pelota a sus rivales. Durante sus dos partidos de esta Copa del Mundo registró un 38% de posesión en su derrota 1-2 ante Corea del Sur, mientras que en el empate 1-1 con Sudáfrica finalizó con 39%. Por esta razón, México deberá tomar la iniciativa y aprovechar la tenencia de la esférica si desea generar daño.