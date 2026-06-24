Curazao y otros casos extraños: el Mundial donde no todos los participantes son exactamente países
Cuando Curazao empató en su segundo partido del Mundial 2026 y sumó el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, la celebración no se limitó al vestidor caribeño. Integrantes de la familia real neerlandesa también se unieron a los festejos.
La imagen llamó la atención porque unos días antes los mismos representantes habían estado apoyando a Países Bajos. La escena planteaba una pregunta curiosa: ¿cómo puede una misma monarquía celebrar los resultados de dos selecciones distintas en el mismo Mundial?
La respuesta está en una de las peculiaridades del futbol internacional: no todos los participantes de una Copa del Mundo son exactamente países en el sentido político tradicional.
Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. No es un Estado soberano reconocido por la ONU, pero sí posee una federación propia y es miembro de la FIFA. Por eso puede competir de manera independiente en torneos internacionales mientras mantiene vínculos políticos con la misma corona que representa la selección neerlandesa.
Su caso no es único. El futbol internacional tiene una geografía propia, distinta a la de los mapas políticos. La FIFA reconoce federaciones nacionales, no necesariamente Estados soberanos, lo que ha dado lugar a situaciones que difícilmente se repiten en otros ámbitos.
El ejemplo más conocido está en el Reino Unido. Aunque Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte forman parte del mismo Estado, cada uno cuenta con selección propia y compite por separado desde hace más de un siglo. En el Mundial 2026 participan tanto Inglaterra como Escocia, dos equipos que comparten rey y pasaporte, pero que en la cancha representan identidades futbolísticas distintas.
El Caribe ofrece otros ejemplos igual de peculiares. En Concacaf compiten regularmente territorios que no son países independientes, como Aruba, Anguila, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos o las Islas Vírgenes Británicas. Algunos pertenecen a la FIFA y otros únicamente a Concacaf, lo que les permite disputar torneos regionales aunque no puedan participar en una Copa del Mundo.
La propia Curazao comparte espacio con Aruba y Bonaire, territorios vinculados a los Países Bajos que han desarrollado identidades futbolísticas separadas.
El Mundial 2026 también incluye a Cabo Verde, una pequeña nación africana de menos de un millón de habitantes cuya historia está profundamente ligada a Portugal. Aunque es un Estado independiente desde 1975, su idioma oficial sigue siendo el portugués y buena parte de sus conexiones económicas y culturales continúan apuntando hacia Europa.
Estos casos muestran cómo el futbol conserva huellas de procesos históricos, imperios, colonias, protectorados y reinos que desaparecieron o cambiaron hace décadas. Mientras la política internacional suele exigir fronteras claramente definidas, el deporte ha sido mucho más flexible para reconocer identidades propias.
Por eso la Copa del Mundo puede reunir al mismo tiempo a gigantes como Brasil, Alemania o Argentina junto a selecciones que representan territorios autónomos, antiguos enclaves coloniales o comunidades con una identidad nacional distinta a la del Estado al que pertenecen.
La ampliación a 48 participantes ha hecho todavía más visible esa diversidad. El torneo no solo abrió la puerta a nuevas selecciones; también permitió que aparecieran historias que desafían la idea convencional de qué es un país.
Y quizá ninguna imagen lo resume mejor que la de los representantes de la monarquía neerlandesa celebrando con Curazao. En cualquier otro contexto parecería una contradicción. En el futbol, simplemente es una de tantas excepciones que hacen único al Mundial.