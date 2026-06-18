De 7Saber a Majid: las marcas regionales que también visten a selecciones del Mundial
Entre Adidas, Nike y Puma visten a 37 de las 48 selecciones del Mundial 2026, un dato que confirma el dominio que mantienen las grandes multinacionales sobre el negocio del futbol. Pero al mismo tiempo también oculta una historia menos evidente: que la ampliación del torneo abrió la puerta a marcas que hasta hace poco parecían imposibles de encontrar en una Copa del Mundo.
Entre las 11 selecciones restantes aparecen nombres poco familiares para la mayoría de los aficionados. Algunas son empresas regionales, otras marcas históricas que perdieron presencia global, y otras fabricantes locales que visten a la selección de su propio país.
Uno de los casos más llamativos es el de Marathon, la empresa ecuatoriana que acompaña a Ecuador en el torneo. Fundada en Quito en 1981, es uno de los pocos ejemplos de una marca sudamericana capaz de competir contra gigantes globales en el mercado de selecciones nacionales.
La lista también incluye a 7Saber, de Uzbekistán y que viste a la selección de ese país, fundada por el presidente de la federación de futbol de la nación asiática apenas en 2021 y lanzada en Tashkent, la capital uzbeka.
Igualmente la iraní Majid figura en este Mundial con la selección de ese país, una marca creada en 1987 que hace una década se dio a conocer por ser el proveedor de los uniformes del tour mundial de volleyball de playa y que debe su nombre sencillamente a que su fundador se llama Majid Saedifar.
Otra marca regional es Saeta, de origen colombiano y que en esta Copa del Mundo viste a la selección de Haití.
El grupo alternativo también incorpora a empresas con historias muy distintas. La estadounidense Capelli Sport viste a Cabo Verde; la alemana Jako hace lo propio con Irak; la española Kelme tiene presencia con Bosnia y Jordania, mientras que marcas tradicionales como Kappa y Umbro tienen también representación al proveer de uniformes a Túnez y la República Democrática del Congo, respectivamente.
Incluso Reebok, una de las marcas más reconocidas del deporte mundial, aparece en esta categoría al vestir únicamente a Panamá.
La presencia de estas empresas refleja uno de los efectos menos visibles de la expansión del Mundial. Durante décadas, la competencia estuvo reservada para un número reducido de selecciones, lo que concentraba la exposición comercial en manos de unas cuantas marcas globales.
Con 48 participantes, el escaparate también se amplió para fabricantes que normalmente operan lejos de los grandes focos mediáticos.
Aun así, la cima del negocio sigue perteneciendo a los gigantes
Adidas lidera el Mundial 2026 con 14 selecciones, incluidas Argentina, Alemania y España, tres de las principales candidatas al título. Además, la marca alemana viste a México, Japón, Bélgica, Colombia, Arabia Saudita, Argelia, Curazao, Escocia, Qatar, Sudáfrica y Suecia.
Nike aparece en segundo lugar con 12 equipos, entre ellos Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos y Uruguay.
Puma completa el podio con 11 selecciones. Su principal apuesta comercial es Portugal, impulsada por la figura de Cristiano Ronaldo, además de equipos como Senegal, Suiza, Ghana, Egipto, Costa de Marfil, Austria, Paraguay y Nueva Zelanda.
Entre las tres compañías concentran más de tres cuartas partes de los participantes del torneo. Sin embargo, el Mundial 2026 también es una rara oportunidad para que nombres poco conocidos fuera de Quito, Puerto Príncipe, Teherán o Taskent compartan escaparate con algunas de las empresas más poderosas de la industria deportiva.
Porque en esta Copa del Mundo no solo compiten las selecciones, sino también las marcas que buscan hacerse un lugar en el mayor escenario del futbol.