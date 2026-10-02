De Acapulco a 38 millones de jugadores: el pádel convierte su boom mundial en negocio

En 1969, Enrique Corcuera construyó en Acapulco la cancha considerada como el origen del pádel. Más de medio siglo después, aquel deporte nacido en México es practicado por alrededor de 38 millones de personas en 178 países y territorios, y su expansión comienza a reflejarse también en nuevas formas de hacer negocio.

Una de ellas llegará en 2027. Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP) comenzarán a comercializar oficialmente los datos y transmisiones de sus partidos para que sean utilizados por casas de apuestas y otros operadores autorizados en mercados regulados.

La novedad no es que ahora se pueda apostar en pádel, algo que ya ocurría. El cambio es que el propio circuito profesional convertirá por primera vez sus datos oficiales en un producto comercial, dentro de una industria que ha crecido rápidamente durante los últimos años.

De una cancha en Acapulco a un fenómeno mundial

La expansión se ha acelerado especialmente durante esta década. La FIP calculaba más de 35 millones de jugadores en 2025, unos cinco millones más que apenas un año antes, mientras que para 2026 la estimación ya ronda los 38 millones.

La infraestructura ha seguido el mismo camino. Entre 2024 y 2025, el número de clubes aumentó 16.1% y el de canchas 15.2%, hasta superar las 77 mil pistas alrededor del mundo. Los jugadores registrados en federaciones nacionales crecieron todavía más: 42% en un año.

Europa se ha convertido en uno de los principales motores del fenómeno. A comienzos de 2020 tenía alrededor de 5,000 clubes y para 2025 ya superaba los 14,000. El crecimiento también alcanzó mercados mucho más recientes: la FIP contabilizaba el año pasado 2.2 millones de jugadores y unas 4,600 canchas en Asia.

El salto también se observa en la competencia profesional. Premier Padel, el principal circuito internacional bajo el gobierno de la FIP, programó 26 torneos en 18 países para 2026, mientras que el CUPRA FIP Tour funciona como otro escalón dentro de la estructura global.

Solamente en 2025, la Federación organizó 290 torneos, frente a 182 un año antes. Y México conserva un sitio especial en ese calendario: Acapulco, donde comenzó la historia del deporte, recibirá nuevamente el Mexico Major de Premier Padel del 23 al 29 de noviembre.

Los datos, una nueva fuente de ingresos

Ese crecimiento explica el siguiente paso. Premier Padel eligió a iGame Media como socio exclusivo para distribuir desde 2027 sus datos oficiales y transmisiones destinadas a operadores de apuestas.

La información procederá directamente de los torneos y de los registros de los árbitros, por lo que las casas autorizadas podrán alimentar mercados en vivo con datos oficiales prácticamente al mismo tiempo que se desarrolla cada encuentro. El acuerdo abarcará más de 2,400 partidos por temporada entre los circuitos masculino y femenino.

Al mismo tiempo, Premier Padel y la FIP eligieron a Sportradar para vigilar posibles anomalías en las apuestas y detectar eventuales intentos de manipulación de partidos. La Federación también trabaja con el Comité Olímpico Internacional en programas de prevención relacionados con la integridad deportiva.

“Alianzas como esta generan ingresos que podemos reinvertir en el pádel profesional”, explicó David Sugden, CEO de Premier Padel.

La operación funciona así como otra medida de cuánto ha cambiado el deporte. No es la llegada de las apuestas al pádel, sino la decisión de monetizar oficialmente un nuevo activo generado por su crecimiento.