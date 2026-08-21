De amigos y compañeros a rivales por un título mundial: 'Rolly' Romero vs. Teófimo López
Rolando “Rolly” Romero y Teófimo López compartirán el ring este sábado en Las Vegas, pero su historia comenzó mucho antes de convertirse en rivales, ya que fueron amigos, compañeros de sparring e incluso se ayudaron mutuamente en momentos complicados de sus carreras. Ahora estarán frente a frente con un campeonato mundial de por medio.
Romero defenderá por primera vez su título wélter de la AMB ante López, excampeón mundial en dos divisiones, en el combate estelar de la función de Premier Boxing Champions (PBC) en la T-Mobile Arena, que será transmitida mediante pago por evento por DAZN, Prime Video y Disney + a partir de las 6:00 p.m., tiempo del centro de México.
El campeón llega con marca de 17 victorias y dos derrotas, con 13 nocauts, después de protagonizar una de las grandes sorpresas de 2025 al vencer por decisión unánime a Ryan García. Aquella victoria le permitió conquistar el título “regular” de la AMB y posteriormente fue elevado a campeón absoluto después de que Jaron “Boots” Ennis dejó vacante el cinturón para subir a las 154 libras.
Del otro lado estará López (22-2, 13 KO), quien subirá a las 147 libras en busca de convertirse en campeón mundial en una tercera división. El estadounidense de ascendencia hondureña conquistó anteriormente títulos en ligero y superligero, pero llega después de perder ante Shakur Stevenson, por lo que la oportunidad contra Romero representa también la posibilidad de relanzar su carrera.
Una amistad que terminará cuando suene la campana
La pelea tiene un ingrediente poco habitual para un combate de campeonato mundial, ya que Romero y López se conocen desde hace años y compartieron numerosas sesiones de sparring antes de encontrarse en lados opuestos del negocio.
En 2019, cuando López atravesaba un momento complicado y llegó a pensar en abandonar el boxeo, Romero fue una de las personas que lo impulsó a continuar. Poco después, Teófimo derrotaría a Richard Commey para conquistar su primer campeonato mundial.
El apoyo posteriormente ocurrió en sentido contrario. Cuando Romero sufrió una lesión y atravesaba dificultades económicas, López le entregó 5 mil dólares para ayudarlo, un episodio que ambos han recordado antes de enfrentarse por primera vez como profesionales.
La relación, sin embargo, se ha tensado conforme se acerca la pelea. En las conferencias previas, López cuestionó los méritos de Romero como campeón, mientras “Rolly” respondió recordándole precisamente el apoyo que le brindó años atrás.
López busca su tercera división
Para Teófimo, la pelea representa además otro desafío: conquistar un campeonato en una tercera categoría.
López fue campeón ligero después de derrotar a Commey y posteriormente consiguió la victoria más importante de su carrera ante Vasiliy Lomachenko. Años después reconstruyó su trayectoria en superligero hasta volver a coronarse, antes de perder frente a Stevenson.
Ahora las 147 libras ofrecen una nueva oportunidad, aunque enfrente estará un boxeador que lo conoce desde mucho antes de que ambos fueran campeones.
La función tendrá además los combates Yoenli Hernández vs. Francisco Daniel Verón, Víctor Santillán vs. Gary Antonio Russell y Carlos Utría vs. Israel Mercado dentro de la cartelera principal.
Romero defenderá por primera vez el cinturón que terminó de consolidar su resurgimiento después de derrotar a Ryan García, mientras López intentará responder a su derrota contra Stevenson convirtiéndose en campeón de tres divisiones.
Pero antes de ser rivales fueron amigos, compañeros de sparring y apoyo uno del otro. Este sábado, por primera vez, esa historia tendrá que quedar fuera del ring durante 12 rounds.