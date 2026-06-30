De auxiliar a sucesor: Enzo Maresca se suma a la ‘escuela Guardiola’ que conquista Europa
Pep Guardiola se fue del Manchester City, pero mediante su sucesor deja un legado. La directiva del club inglés apostó por Enzo Maresca como su reemplazo, en una decisión que representa la continuidad de la filosofía que convirtió al City en una de las grandes potencias del futbol mundial.
El técnico italiano conoce de primera mano esa idea, ya que entre 2022 y 2023 formó parte del cuerpo técnico de Guardiola y colaboró en la temporada más exitosa en la historia del club, cuando el City conquistó la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions para completar el histórico triplete.
Tras aquella experiencia, Maresca asumió el reto de dirigir al Leicester City, al que devolvió de inmediato a la Premier League. Ese trabajo terminó por consolidarlo como un perfil adecuado para tomar el relevo de Guardiola.
Su nombramiento confirma que la influencia del entrenador catalán va mucho más allá de los títulos. Durante la última década, Guardiola no solo construyó equipos campeones, sino que también formó una generación de entrenadores que hoy ocupa algunos de los banquillos más importantes del futbol europeo.
El ejemplo más exitoso es Mikel Arteta, quien trabajó como auxiliar de Guardiola durante tres temporadas antes de asumir el proyecto del Arsenal. Bajo su dirección, los "Gunners" recuperaron protagonismo en Inglaterra, conquistaron una FA Cup y volvieron a ganar la Premier League después de varios años alejados de la pelea por el título.
Otro discípulo directo es Domenec Torrent, considerado durante mucho tiempo la mano derecha de Guardiola. Ambos coincidieron en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City antes de que el español emprendiera su carrera como entrenador principal en Estados Unidos, Brasil, Turquía y México.
Similar es el caso de entrenadores como Xabi Alonso, Vincent Kompany, Xavi Hernández o Cesc Fàbregas. Aunque ninguno formó parte del cuerpo técnico de Guardiola, todos han reconocido la influencia que el técnico español ha tenido en su manera de entender el juego, ya sea por haber sido dirigidos por él o por la revolución táctica que impulsó desde el Barcelona.
Esa diferencia convierte a Maresca en un caso particular, porque no solo adoptó conceptos del entrenador catalán, sino que los aprendió desde dentro del vestidor y del cuerpo técnico que transformó al Manchester City en un referente del futbol moderno.
Su nombramiento, sin embargo, también llegó acompañado de polémica. Chelsea emitió un comunicado inusualmente duro tras hacerse oficial su llegada al Manchester City, en el que evitó incluso mencionar a Maresca por su nombre y aseguró que el club se sintió "decepcionado" por la forma en que abandonó el proyecto a mitad de la temporada 2025-26. La directiva londinense sostuvo que el interés del City provocó una ruptura en la relación con el entrenador y alteró la planificación deportiva del equipo.
Como parte del acuerdo, Manchester City pagó alrededor de 17 millones de libras a Chelsea en concepto de compensación para liberar el contrato del técnico italiano. Además, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico confidencial con el propio Maresca, quien posteriormente reconoció que la decisión de dejar Stamford Bridge fue exclusivamente suya y ofreció disculpas por la manera en que se produjo su salida.
Más que buscar un reemplazo, el City optó por mantener viva una escuela futbolística. Con Enzo Maresca al frente, el club inglés apuesta por la continuidad de una idea que ya trascendió a Guardiola y que sigue multiplicándose en los principales banquillos del futbol europeo.