De la decepción al futuro: así podría verse el Tri del Mundial 2030
Ilusionarse un par de días después de la derrota más dolorosa desafía la lógica emocional, pero la buena pinta que tiene la Selección Mexicana para el Mundial 2030 puede hoy ser un argumento reconfortante.
Representan una combinación interesante los varios jóvenes rescatables de la edición 2026 junto a la variedad de jugadores que dieron un buen Mundial Sub 20 en el 2025, junto a otros veinteañeros que Javier Aguirre llegó a tener en el radar hasta el final de su proceso.
El relevo de Ochoa parece asegurado
México podrá estar tranquilo para esa línea porque Raúl “Tala” Rangel llegará con 30 años de edad, muy buena para un portero y ya con una buena Copa del Mundo a sus espaldas.
A él se le podrá sumar Alex Padilla (22 años/Athletic de Bilbao) o Emmanuel Ochoa (21 años/Cruz Azul), el arquero del Tri Sub 20 en el buen Mundial de Chile en 2025, donde México empató con Brasil y España, le ganó a Marruecos y a Chile, y perdió con Argentina.
Sin Guillermo Ochoa, otros que podrán sumarse a esa línea son Fernando Tapia (25 años/América) o Pablo Lara (21 años/Pumas).
Experiencia y una nueva generación de centrales
Para la central, México podrá repetir la dupla del 2026, pues aun cuando ya no será tan joven, estará en plena etapa de madurez: Johan Vásquez tendrá 31 años de edad, mientras César Montes estaría con 33.
Una incorporación interesante sería la del canterano de Chivas y capitán del México Sub 20 del Mundial del 2025, Diego Ochoa. También podrán estar Everardo López (21 años/Toluca), Eduardo Águila (24/San Luis) y Alejandro Gómez (24/Xolos), a quienes el Vasco Aguirre tuvo en el radar todavía cerca de dar la lista definitiva y a los que el próximo DT del Tri, Rafael Márquez, también ya conoce.
En las laterales no es difícil imaginar a Mateo Chávez como dueño del sector izquierdo o a Omar Campos (23 años/Cruz Azul) como quien puede pelearle el puesto. Del otro lado podrá estar Rodrigo Huescas (22 años/Copenhague FC), el lateral derecho al que una lesión le impidió ir al Mundial 2026, así como a Julián Araujo (24 años/Celtic) o Bryan González (23/Chivas).
Mediocampo: la línea que más ilusiona
Imaginar que en el medio campo del Tri en 2030 podrán estar Gilberto Mora (17 años), Marcel Ruiz (25) junto con Elías Montiel (20) da para ilusionarse.
Mora fue sensación en este Mundial, Ruiz era bujía del Tri pero una rotura de ligamento lo apartó de la Copa del Mundo, y Montiel es joya del Pachuca y quien ya ganó un Balon de Bronce en la Copa Intercontinental del 2024.
De gran Mundial, Erik Lira tiene 26 años y podrá repetir en 2030, igual que Obed Vargas (20 años/Atlético de Madrid); Brian Gutiérrez (22años/Chivas) e incluso el Piojo Alvarado (27 años/Chivas).
Además, varios mediocampistas del último Mundial Sub 20 tienen un futuro prometedor con selección y ya con varios episodios destacados en Liga MX: Iker Fimbres (21 años/Rayados), Amaury Morales (20 años/Cruz Azul), César Garza (21 años/Rayados), Alexéi Domínguez (21/Pachuca) y Diego “Chicha” Sánchez (21/Tigres). Otros podrían ser Fidel Ambriz (23 años/Rayados) o Denzell García (22 años/FC Juárez).
Un par de delanteros del 2026 y varias incorporaciones
Para el ataque, Santiago Gimenez llegará con 29 años al Mundial 2030, mientras que Armando “Hormiga” González lo hará con 27. Además podrá mantenerse Julián Quiñones (hoy con 26), mientras que otros como Diego Lainez podría llegar con 30 años.
Además, del Mundial Sub 20 también destacaron atacantes como Hugo Camberos (19 años/Chivas), Yael Padilla (20 años/Chivas), Mateo Levy (19 años/Cruz Azul) o Tahiel Jiménez (20/Santos). También podrían despuntar Jordan Carrillo (24 años/Chivas) o Efraín Álvarez (24 años/Chivas).
La derrota en casa dejó una de las mayores decepciones en la historia reciente de la Selección Mexicana, pero también dejó la certeza de que el recambio generacional ya comenzó.
Si buena parte de estos futbolistas mantiene su evolución, el Tri llegará al Mundial de 2030 con una mezcla de experiencia, juventud y continuidad que pocas veces había logrado construir entre un ciclo y otro.