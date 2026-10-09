De la élite mexicana al Maratón de Chicago: Jorge Luis Cruz apunta a Los Ángeles 2028

Jorge Luis Cruz Pérez, el maratonista mexicano más rápido de 2025, tendrá este domingo una de las pruebas más importantes de su carrera cuando compita en la categoría profesional del Maratón de Chicago, uno de los siete eventos que integran los World Marathon Majors.

El corredor de 30 años, originario de Tlalnepantla, Estado de México, llega con una marca personal de 2 horas, 9 minutos y 43 segundos, conseguida en diciembre pasado en Valencia. El registro fue el mejor de un mexicano durante 2025 y se ubicó entre los diez tiempos más rápidos de la historia del atletismo nacional en esta distancia.

Su presencia en Chicago no será simplemente la de uno de los miles de participantes que recorren las calles de la ciudad. Cruz forma parte de la lista de corredores profesionales, en la que aparecen especialistas internacionales como Jacob Kiplimo y Amos Kipruto, con marcas que los colocan entre los mejores maratonistas del mundo.

Para el mexicano, la carrera representa una oportunidad de mejorar su registro y continuar acercándose a uno de sus principales objetivos deportivos, que es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De correr por obligación a romper la barrera de las 2:10 horas

La trayectoria de Cruz comenzó de una manera poco habitual para un atleta de alto rendimiento. Mientras estudiaba Ingeniería Mecánica, tuvo que elegir una actividad extraescolar y optó por el atletismo, después de haber practicado basquetbol.

En una entrevista con N+, recordó que incluso su primer maratón completo ocurrió de manera inesperada. Había aceptado acompañar a otro corredor como marcador de ritmo en el Maratón de la Ciudad de México hasta el kilómetro 30, pero al sentirse en buenas condiciones decidió continuar hasta la meta.

Su progresión comenzó a reflejarse en los resultados. En noviembre de 2021 terminó cuarto en el Maratón de la Ciudad de México con un tiempo de 2:18:33. Tres años después, en Valencia 2024, redujo su marca a 2:10:56. En la edición de 2025 volvió a mejorarla hasta registrar 2:09:43, una diferencia de un minuto y 13 segundos que le permitió romper por primera vez la barrera de las dos horas y diez minutos.

Ese resultado, con el que terminó en el puesto 30, significó correr los 42.195 kilómetros a un ritmo promedio cercano a tres minutos y cuatro segundos por kilómetro.

Cruz también ha competido en pista, con marcas personales de 28:14.09 en los 10,000 metros y 13:48.01 en los 5,000. En 2023 representó a México en el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta de Riga, Letonia, donde terminó en el lugar 72 del medio maratón.

Chicago, una prueba rumbo al sueño olímpico

Durante 2026, Cruz ha combinado sus entrenamientos para el maratón con competencias en México. En junio ganó el Medio Maratón del Día del Padre y en julio terminó tercero en el Medio Maratón de la Ciudad de México, con un registro de 1:06:07.

El mexicano también ha reconocido las dificultades económicas de sostener una carrera en el atletismo de alto rendimiento. En una entrevista con N+ explicó que cubre buena parte de sus gastos deportivos y destacó la importancia del apoyo de sus patrocinadores y de su familia.

Actualmente se presenta como atleta Nike y embajador de Maurten México, mientras continúa su preparación con la mira puesta en Los Ángeles 2028.

“Queremos ir a Juegos Olímpicos”, aseguró el mexicano, quien buscará en Chicago otro paso hacia esa meta.