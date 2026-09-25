De la mano de Robinson y Penix Jr., Atlanta aplastó a Green Bay 35-14 en Lambeau Field

El Thursday Night en Lambeau Field se convirtió en una victoria de los Falcons que lleva los nombres de Bijan Robinson y Michael Penix Jr., ya que el equipo de Atlanta rompió una racha de 13 victorias consecutivas de Green Bay como local con un aplastante 35-14.

El protagonista de la noche fue Bijan Robinson. El corredor tuvo una noche monumental con 194 yardas terrestres y anotaciones, mientras Drake London aportó 194 yardas por recepción en nueve recepciones. Robinson marcó tres touchdowns y su corrida de 55 yardas en el segundo cuarto fue el momento que quebró el partido, pues puso a los Falcons en la zona roja por primera vez en la temporada y cambió el rumbo del juego por completo.

El otro gran protagonista fue el regreso de Penix Jr. El quarterback regresó en su debut en la temporada 2026 tras desgarrarse el ligamento cruzado en 2025. Arrancó con problemas por una intercepción en el primer cuarto, pero encontró su ritmo en el segundo período y terminó con 18 pases completos en 25 intentos para 256 yardas y un touchdown a Austin Hooper. Con él de regreso, el ataque de Atlanta fue irreconocible comparado con las primeras dos semanas donde dependía de quarterbacks de emergencia.

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Los Falcons estiran la ventaja antes del descanso con la recepción de Austin Hooper para el TD.#MundoNFL #DirtyBirds pic.twitter.com/c8rXIr1X1S — Mundo NFL (@MundoNFL) September 25, 2026

Los Falcons controlaron el partido de principio a fin con una superioridad que se refleja en los números: 37 minutos de posesión frente a 23 de Green Bay, 498 yardas totales contra 328, y un juego terrestre que acumuló 242 yardas en 41 acarreos. Los Packers fueron dominados en Lambeau y el equipo fue abucheado por su propia afición más de una vez durante la noche.

Jordan Love no tuvo respuestas. El quarterback completó solo 28 de 53 pases con dos touchdowns y una intercepción. Green Bay intentó correr el balón apenas 9 veces para 17 yardas, porque la defensa de Atlanta fue aplastante.

Con la victoria, Atlanta tiene su primer triunfo de la temporada y una dirección clara: Robinson y Penix Jr. funcionan. Los Packers, en cambio, necesitan respuestas antes del fin de semana. Atlanta mejora a 2-1, los Packers caen a 1-2 y el entrenador Matt LaFleur enfrenta críticas crecientes después de otro colapso en casa.